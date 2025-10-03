2024年8月に発覚した不倫疑惑で年明けまで活動を休止していた元KAT-TUNの中丸雄一（42＝写真）が、地上波復帰を果たした。TOKYO MX「5時に夢中！」の水曜コメンテーターに“電撃就任”。10月1日の放送から出演している。

ざっとおさらいしておくと、中丸は24年1月に元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜（33）との結婚を発表したが、新婚ほやほやの8月に、女子大生とのホテル密会を週刊文春にすっぱ抜かれた。情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）や「家事ヤロウ!!!」（テレビ朝日系） などのレギュラー番組は事実上の降板となったり、番組そのものが終了したり……。

「25年1月3日に活動再開を発表したものの、風当たりは強いまま。で、“浅からぬ因縁”のある週刊文春で9月から連載コラムを開始して世間をアッと言わせた上に、今回の『5時に夢中！』の出演。どんな激しいツッコミが入るか分からない番組への出演を決めたあたりに、捨て身になって再起を図ろうという覚悟は感じます」（スポーツ紙芸能デスク）

逆に、それだけ追い詰められているのかもしれないが、不倫を報じられたお騒がせ芸能人が「5時に夢中！」に出演と聞いて思い出すのは、俳優の原田龍二（54）だろう。

19年5月30日発売の週刊文春に“4WD不倫”を報じられた原田は、その翌日、金曜MCを務めていた「5時に夢中！」に生出演。のっけから不倫騒動について謝罪し、番組内のコーナーで自らの不倫報道も伝えた。「人生でこんな拷問ってあるんですね」と半泣きだったものだ。

「5時に夢中！」といえば、6月にもアンジャッシュの渡部建（53）が生出演して“多目的トイレ不倫”をイジられていた。もはや文春砲を食らった芸能人の“みそぎ番組”みたいになっている。

「ただ、どうしても中丸さんには“二番煎じ感”が漂いますよね。それに原田さんは不倫報道の翌日に出演と、中丸さん以上に捨て身だった。その後すぐに謝罪会見も開いて記者の集中砲火を浴び、バラエティー番組などでイジられ倒したから、世論も矛を収めたわけです。中丸さんにはそこまでの覚悟が感じられません。それに原田さんの場合は夫婦でCM共演したりと、奥さんのアシストも大きかった。原田さんの奥さんに対する同情がむしろ追い風にもなりましたが、笹崎アナにはそこまで世間の支持がないのも気になります」（芸能プロダクション幹部）

中丸は「5時に夢中！」を足掛かりにキー局復帰となるか。原田とは決定的な違いがあるようだが……。

