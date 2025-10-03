明日からプライム感謝祭が開幕！ニューバランスやアシックスなどの人気シューズまとめ【Amazon】

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、ニューバランスやPUMA、アシックスなどのシューズをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

安定性とクッション性を兼ね備えた定番モデル。ニューバランス「574」

アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」

シンプルで合わせやすいスニーカー。PUMA「リッキー」

インソールにSoftFoam+を採用。快適な履き心地のPUMA「フライヤー LITE 3」

様々なスタイリングに合わせやすい。デイリーユースにおすすめのPUMA「Vコート」

フィット性と安定性を兼ね備えたフットサルトップモデル。アシックス「DESTAQUE K FF TF」

革靴なのにスニーカーのような履き心地。テクシーリュクスのビジネスシューズ

理学療法士推薦。立ったまま楽に履けるフォクスセンスのスニーカー

フォーマルからビジネスまで。日本の職人が丁寧に仕上げたリーガルの本革シューズ

その他のセール予定商品

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。