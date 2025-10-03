明日からプライム感謝祭が開幕！ニューバランスやアシックスなどの人気シューズまとめ【Amazon】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、ニューバランスやPUMA、アシックスなどのシューズをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

安定性とクッション性を兼ね備えた定番モデル。ニューバランス「574」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー U574 現行モデル GRR(GRAY) 26.5 cm D

アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー WL574Z 574+ 厚底 現行モデル レディース NJ(BLACK) 24.0 cm B

シンプルで合わせやすいスニーカー。PUMA「リッキー」


PUMA

[プーマ] スニーカー 運動靴 リッキー 387607 【Amazon.co.jp限定】 ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ブラック(02) 24.5 cm

インソールにSoftFoam+を採用。快適な履き心地のPUMA「フライヤー LITE 3」


PUMA

[PUMA] [プーマ] スニーカー フライヤー LITE 3 401526 ユニセックス大人 25年春夏カラー ニュー ネイビー/レモンシャーベット/プーマ ホワイト(02) 24.5 cm

PUMA

[PUMA] [プーマ] スニーカー フライヤー LITE 3 401526 ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/マジック ローズ/プーマ ホワイト(03) 24.0 cm

様々なスタイリングに合わせやすい。デイリーユースにおすすめのPUMA「Vコート」


[PUMA]

[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー ウィスパー ホワイト/チョコレート ブラウン(04) 24.0 cm

フィット性と安定性を兼ね備えたフットサルトップモデル。アシックス「DESTAQUE K FF TF」


asics(アシックス)

[アシックス] フットサルシューズ DESTAQUE K FF TF 1111A218 メンズ 750(セーフティイエロー/アトランティスブルー) 27.0 cm 2E

革靴なのにスニーカーのような履き心地。テクシーリュクスのビジネスシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm

理学療法士推薦。立ったまま楽に履けるフォクスセンスのスニーカー


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ レースアップ カジュアル ビジネスシューズ メンズ レディース 防水 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック 26.5 cm T1018-01

フォーマルからビジネスまで。日本の職人が丁寧に仕上げたリーガルの本革シューズ


REGAL(リーガル)

[リーガル] 本革 日本製 ストレートチップ ビジネスシューズ 230S 【Amazon.co.jp 限定】 メンズ ブラック 26.5 cm

その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

THE NORTH FACE

[ザノースフェイス] ジャケット コンパクトジャケット メンズ 撥水 軽量 ダックグリーン M

CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 カシオ コレクション 【国内正規品】STW-1000-8JH メンズ グレー

Champion

[チャンピオン] シャツ 長袖Tシャツ 長袖 丸首 綿100％ ワンポイントロゴ刺繍 ロングスリーブTシャツ メンズベーシック C3-P401/C3-P401Z ホワイト

new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ミッドレングス3Pソックス (LAS55637) 3パック 3枚 3足

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
