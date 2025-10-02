【最川 隆雄】高市早苗を重用せざるを得ない状況も…総裁選勝利を目前にした小泉進次郎政権の幹事長候補に挙がる「５人の名前」

逃げたと叩かれるのは必定

小泉進次郎農林水産相は10月1日午後、フィリピンの首都マニラで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）+3（日中韓）の農相会合出席のため、成田空港からニノイ・アキノ国際空港へ発った。

よって自民党総裁選、最後の地方演説会である2日の大阪市講演会を欠席する。そして1日には、先週の「週刊文春」で明らかになった小泉陣営による「ステマ」問題についての文春砲第2弾と、新手の「週刊新潮」が世上に届いた。

果たして、小泉氏は「ステマ」問題追及から逃れるために、立候補者が選挙期間終盤の大臣公務（海外出張）という異例の決断を行ったのか。

間違いなく「悪手」である。批判の集中砲火を浴びるのを避けるために逃げたと叩かれるのは必定だ。しかも自陣営から政務担当の若手議員が随行せずと聞くが、同行記者対応を本人に任せているとしたら危機管理センスゼロである。

加えて、週明けから様相が変わってきている。選挙期間中盤に失速したかにみえた高市陣営の衆参院議員への働きかけが急速に強まっている。9月30日、高市早苗前経済安全保障相が麻生太郎党最高顧問の衆院第1議員会館内の事務所を訪れて、18日に続いて支援を改めて要請した。

幹事長人事のワーストシナリオ

85歳の麻生氏は今も地元・福岡で、85歳の古賀誠元幹事長との「遺恨戦争」を視野に入れ、蠢動することが少なくない。古賀氏が林芳正候補（官房長官）を支援しているからだ。それ故に麻生氏には高市氏推しの目算がある。

すなわち、決選投票で高市候補に麻生派票を乗せて限りなく小泉候補に肉薄させることで、小泉陣営が総裁選後の党執行部人事と、14日午後に予定される衆院本会議での首班指名選挙後の閣僚人事で高市系を起用せざるを得なくする老獪な手立てである。

では、永田町と霞が関が息をひそめて見守る総裁選の覇者・小泉氏が樹立する政権の陣立てを予想する。

小泉陣営にとってのワーストシナリオは、小泉氏が僅差の勝利で総裁に選出され、直ちに発表することになる党執行部人事の要である幹事長に高市氏の起用を余儀なくされることだ。かつて安倍晋三氏が総裁選決戦投票で石破茂氏に逆転勝利したが、泣く泣く幹事長に石破氏を起用した先例がある。

余裕をもっての勝利であれば、幹事長候補に、?小泉選対本部長の加藤勝信財務相、?党内のバランスパワー重視から麻生氏義弟の鈴木俊一総務会長、?長期政権を視野に早期の衆院解散・総選挙狙いでサプライズの小渕優子組織運動本部長（代行・森山裕幹事長とセット）、?この1年間「チーム小泉」のキャプテンだった木原誠二選対委員長―が有力視される。

小泉氏が総裁選で勝利しても、問題は山積している。野党との連立拡大はどうするのか。物価高対策の財源に充てる予算案の審議も必要だ。続く『【戦後最年少】44歳の総理誕生へ…小泉新内閣の官房長官は「進次郎の叔父貴分」』では小泉新内閣の官房長官人事を占う。

