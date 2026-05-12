事故現場から移動されたマイクロバス＝6日、福島県郡山市福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者（68）が「運転や体調に不安はなかった」と供述していることが12日、捜査関係者への取材で分かった。一方、事故5日前に新潟県内で追突事故を起こしていたことが判明。数カ月前から物損事故を5、6回繰り返しており、福島県警は運転能力に問題がなかっ