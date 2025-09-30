レクサス新「最上級セダン」発売！ 最上級より「660万円オトク」だけどカラー豊富な「豪華内装」採用！ “エクステリア仕様変更”＆装備充実し進化した「LS」最安モデルとは？

上級グレード同等の装備や選択時が充実！

レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。

今回の一部改良では、従来F SPORT専用色だったカラーを全車で選択できるようにするなど、小規模な変更が行われています。

では、LSのなかでも最も手頃なモデルとは、どのようなクルマなのでしょうか。

LSは、レクサスブランドが設立された1989年から販売されているフラッグシップセダンです。

現行型は2017年にフルモデルチェンジした5代目で、従来の4.6リッターV型8気筒エンジン搭載車は廃止され、ラインナップは3.5リッターハイブリッドの「LS500h」と3.5リッターV型6気筒ツインターボの「LS500」に整理されました。

FR専用の「GA-Lプラットフォーム」を採用し、クーペ風のシルエットをもつ現行モデルは、発売後も走行性能の進化を続け、レクサスのフラッグシップとして熟成を重ねています。

今回の一部改良では、従来F SPORT専用色だった「ホワイトノーヴァガラスフレーク」と「ディープブルーマイカ」を全車で選択可能に変更しました。

また、F SPORTのオプション設定であるブレーキキャリパーはデザインを刷新し、レッド塗装のキャリパーにシルバーの上品なレクサスロゴを配置しています。

さらに、フロントおよびリアのシートヒーターを全車標準装備化しました。

そんなLSのなかでも最も手頃なモデルは、「LS500 I package 2WD」です。

ボディサイズは全長5235mm×全幅1900mm×全高1450mm、ホイールベースは3125mm。

エクステリアでは、I package専用デザインの19インチアルミホイールを装着し、その他のデザインは上位グレードと大きく変わりません。

なお、ホイールにはF SPORTを除く全車にノイズリダクションアルミホイールを採用しており、走行中にタイヤから発生する気柱共鳴音を低減して静粛性を高めています。

I packageにはオプションで2種類の20インチアルミホイールも設定されており、装着することで雰囲気を大きく変えることも可能です。

ボディカラーは一部改良により選択肢が拡大し、全モデル共通で8色がラインナップされています。

インテリアは本革シートを採用し、カラーはホワイト、ブラック、ヘーゼル、シャトーから選択可能です。

最も手頃なI packageでも、内外装の選択肢が豊富で、快適装備も充実しています。

I packageは運転席に20ウェイ、助手席に18ウェイパワーシートを標準装備。

12.3インチのディスプレイオーディオはタッチ操作に対応しています。

後席のプライバシーを確保する電動サンシェードはリアウインドウに装備。

オーディオは12スピーカーの「レクサスLSプレミアムサウンドシステム」を標準搭載しています。

走行面では、「Sport S＋」「Sport S」「Normal」「Comfort」「Eco」「Custom」の各モードが選べるドライブモードセレクトを装備。

また、車速に応じてリアタイヤの操舵角を制御するダイナミックリアステアリング（DRS）も搭載しています。

先進安全装備は「Lexus Safety System＋」を標準搭載し、渋滞時の運転支援「アドバンスト ドライブ」や、スイッチ操作で駐車をサポートする「アドバンスト パーク」も装備されており、機能面は上位グレードと同等です。

パワートレインは、最高出力422PS、最大トルク600Nmを発生する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。

トランスミッションは10速AT（Direct Shift-10AT）、駆動方式はFR（2WD）です。

LS500 I package 2WDの価格（消費税込）は1111万円。

一方、最高級モデルの「LS500h EXECUTIVE 4WD」は1773万円で、価格差は662万円となっています。