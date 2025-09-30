FANTASTICS、メンバー同士でお互いの秘密を暴露！「仲が悪くなっちゃう（笑）」（佐藤大樹）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）の冠番組『ファンタスティックPARK』（テレビ朝日 ※関東ローカル）が、9月30日深夜より放送スタートする。

■FANTASTICSのテレ朝初冠番組『ファンタスティックPARK』のモットーは“NGなし”

『ファンタスティックPARK』は、FANTASTICSが、2026年春に東京・江東区有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク（TDP）」での番組イベント開催を目指し、NGなしで“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”満載の様々な企画に挑戦していくプログラム。

記念すべき初回企画として「アンケートでメンバーを丸裸！深掘りFANTASTICS」を3週連続で放送。事前に、自分や他のメンバーに関するアンケートを実施。その結果をもとに、秘密の暴露や「メンバーからどう思われているのか？」などが明かされていく。

身近なメンバーだからこそ知る裏の顔や、誰にも言っていない本人の秘密などが浮き彫りに!? グループとは初共演となるゲストのタイムマシーン3号（山本浩司・関太）とともに、FANTASTICSのメンバーをひとりずつ深掘りしていく。

■八木勇征が甘いルックスと歌声からは想像できない食べっぷりを披露

ファッション誌で「国宝級イケメンランキング」2期連続1位を獲得し、殿堂入りを果たした八木勇征のメンバーからの印象は「食いしん坊」。そして、特技は「ご飯を食べている姿だけで人を幸せにできること」と豪語する八木が、芸人界随一の食いしん坊キャラで知られるタイムマシーン3号・関と直接対決。甘いルックスと歌声からは想像できない八木の食べっぷりに注目だ。

さらに、堀夏喜がメンバーから「自覚のない自身のある性格」を指摘され不満爆発！ また、これまでメンバーに言えていなかった秘密もカミングアウトする。そして、プライベートでも仲良しの中島颯太から大阪旅行で巻き起こったトンデモナイ事件が語られると、佐藤大樹は「嫌だわ、そんなの!!」と爆笑。そんな堀の、佐藤が大嫉妬（!?）となった「甘え術」とは…？

■「人によって真逆の感想が出る収録でした（笑）」（世界）

初回収録後に、佐藤は「仲が悪くなっちゃうかも（笑）。ドタバタの初回収録でした。メンバーとは付き合いも長いので、全員のことをわかっているつもりでしたが、実は知らないことばかりでした。視聴者の皆さんも、僕たちも知らないメンバーの側面がたくさん出たので、きっと楽しんでもらえると思います！」とコメント。

また、中島が「それぞれのキャラクターの魅力が出て、エピソードトークもとても面白かったので、改めていいグループだなぁと思いました！」と振り返ると、「人によって真逆の感想が出る収録でした（笑）」と世界がまとめ、おのおのがやり切った表情に。

なお、9月30日の放送では『ファンタスティックPARK』放送決定を事務所社長・HIROからサプライズで発表される様子も特別公開。メンバーの驚きと喜びの「素の表情」にも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日『ファンタスティックPARK』

09/30（火）スタート

毎週火曜 25:02～25:20 ※関東ローカル

出演：FANTASTICS、宮本夢羅 （テレビ朝日アナウンサー）

ゲスト：タイムマシーン3号（山本浩司・関太）

