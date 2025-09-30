韓国で、飲酒運転をして薬局に突っ込んだ20代女性が、事故を収拾せず開き直った態度を見せたという目撃談が伝えられた。

9月26日、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」には24日午後7時40分ごろ、済州市朝天邑咸徳里（チェジュシ・チョチョンウプ・ハムドクリ）でレンタカーを運転し商業ビル1階の薬局に突っ込む事故映像が投稿された。

韓国警察によれば、当時運転者の血中アルコール濃度は0.08％以上の免許取り消し水準だったことが確認された。営業を終えた薬局には人がいなかったため、人命被害はなかった。

事故の目撃者Aさんは「事故車両には20代の運転者と30代の同乗者が乗っていた。彼らは事故を起こした後、何の措置もせずたばこを吸い、唾を吐き、呑気に笑いながら会話を交わしていた」と語った。

続けて「保険の手続きをしたのかと尋ねると『レンタカーなのでどうすればいいのか分からない』との答えが返ってきた。レンタカー会社に連絡するよう伝え、『今はそんなふうに笑っている場合ではない。もしかして酒を飲んで運転したのか』と聞いたが、『お酒なんか飲んでないし、笑ってもいませんけど？ 自分たちでやるので放っておいてください』という言葉だけが返ってきた」と主張した。

Aさんは彼らの飲酒を疑い、警察に通報した。Aさんは「運転者は飲酒検査に応じず時間を引き延ばそうとした。同乗者は通報したことに不満を抱き、店員らを険しい目つきでにらみ、警察が来ている状況でも開き直った態度で笑いながら店や店員を嘲るようにカメラで写真や動画を撮影した。さらに腕を組んだまま店内を見回す平然とした様子まで見せた」と語った。

さらに「事故現場は通報者を含め商業ビル内にいた十数人の人々とわずか1.5メートルしか離れておらず、下手をすれば人命事故につながる危うい状況だった。その後、加害者の知人とみられる人物から店に電話がかかってきて、心理的に非常に不安定な状態に置かれている」と付け加えた。

これに先立ち済州東部警察署は24日、道路交通法違反（飲酒運転）の容疑でこの運転者を不拘束で立件し、捜査していると明らかにした。

運転者は「酒を飲んだ状態で店舗に駐車しようとして誤って事故を起こした」と警察に供述したと伝えられた。