『10月からこの制度がパワーアップ！事前申請して給料が5%上がるだけで最大192万円の給付金が受けられます！』という動画で、脱・税理士の菅原氏が教育訓練給付金の改正ポイントを端的に解説した。冒頭で菅原氏は「もらえるお金が増えますよ」と断言し、講座受講や資格取得の後に賃金が5%以上上がれば、給付がさらに上乗せされる設計になったと述べる。



制度のキモは給付率の引き上げだ。専門実践教育訓練給付金では、従来の受講料70%補助が「賃金5%アップ」で80%に跳ね上がり、年間上限64万円×3年で最大192万円まで到達する。特定一般教育訓練給付金は40%→50%へ拡大（賃金5%アップが条件）で、税理士や司法書士、行政書士などの専門系資格が該当する。20%枠は据え置きである。自己負担を冷静に試算すれば、100万円の講座でも自己負担20万円まで圧縮できる現実味がある。菅原氏は「給料も増えて、もらえる額も増える。一石二鳥」と、制度の使いどころを強調した。



一方で、ルールは厳密だ。受講前の事前申請が絶対条件であり、ハローワークでキャリアコンサルタントの面談（ジョブカード作成を含む）を経てから手続きを進める順番を外すことはできない。雇用保険への加入が前提で、被保険者か離職後1年以内が対象となる。個人事業主や法人役員は基本的に対象外である点も押さえておくべきだ。さらに、改正後の給付率を受けるには「10月から開始する講座」であること、過去に受給している場合は再受給までおおむね3年の間隔が必要になることなど、タイミング管理も外せない。



給付を最大化する視点も提示された。高額講座は80%枠の恩恵が大きく、50%枠・20%枠の上限（それぞれ1回25万円、1回10万円）との比較で投下資金の回収効率が明確に異なる。雇用保険の加入期間（例：専門実践は2年、特定一般は1年など）や賃上げの交渉余地（資格手当など）まで見据え、受講開始時期と職場での評価タイミングを設計するとリターンが安定する。



また、簿記などの資格そのものについても、菅原氏は「試験対策だけで満足するな。現場で使える知識を取れ」と実務志向を打ち出す。検定の級より、決算書を作り銀行評価につながるスキルといった“使える力”にフォーカスすべきだという主張は、資格選びの軸として有効だ。具体的な対象講座の探し方、手続きの落とし穴、賃上げ判定の見極めどころは、動画内で流れに沿って語られている。本編は、これから資格で賃上げを狙う社会人や、人事・総務で制度運用に関わる担当者にとっても、手続きの順番と費用対効果の考え方を整理できる指針となるはずだ。