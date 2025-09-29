ソフトバンクとLINEヤフー、SB C&Sは、福岡ソフトバンクホークスの2025年度パ・リーグ優勝を記念した各種キャンペーンを実施している。

ソフトバンク

ソフトバンクでは、最大20万円相当のPayPayポイントが当たるキャンペーンを開催中。10月17日11時59分まで、専用Webサイトからアンケートに回答すると、後日抽選で賞品が当たる。

また、10月18日まで全国のソフトバンクショップやワイモバイルショップ、家電量販店の対象店舗で、300円から最大2000円相当、または参加賞として200円相当の「PayPayポイント」がその場で当たる抽選を実施している。ソフトバンクやワイモバイル以外のユーザーも参加できる。

そのほか、「SoftBank Air」または「SoftBank 光」を新規契約すると、抽選で300人に1万円をキャッシュバックするキャンペーンを展開。「ベースボールLIVE」の年額プラン（5940円）に新規加入し、応募フォームからエントリーすると2970円相当の「PayPayポイント」が進呈される。また、先着2万250人に「バスケットLIVE」の月額プラン（550円）が1カ月分無料になるクーポンコードを配布している。

さらに、「LINEMO」の公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で1万円相当の「PayPayポイント」が当たるキャンペーンなども実施している。

LINEヤフー

LINEヤフーでは「Yahoo!ショッピング」と「Yahoo!ズバトク」で記念キャンペーンを展開。

「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストすると、抽選で10人に10万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」が当たる。また「Yahoo!ズバトク」では、専用ページでくじを引くと、総額100万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」や「Yahoo!ショッピング」で利用できるストアクーポンが当たる。

SB C&S

SB C&Sのオンラインショップ「トレテク！ソフトバンクセレクション」では、ロボット掃除機やスマート家電、プロジェクター、アクションカメラ、ヘルスケアデバイスなどを最大83％割引で販売する大特価セールを開催中。

さらに、キャンペーン期間中はセール対象外の商品（5000円以上）の購入に使える10％割引クーポンも全員に配布される。