主演：唐沢寿明10月17日(金)夜9時スタート！ドラマ９「コーチ」唐沢演じる“コーチ”の厳しさと温かみを持った眼差しが印象的なメインビジュアル公開！さらに、主題歌はマカロニえんぴつの書き下ろし曲「パープルスカイ」に決定！

主演：唐沢寿明

ドラマ９「コーチ」

唐沢演じる“コーチ”向井光太郎の

厳しさと温かみを持った眼差しが印象的な

メインビジュアル公開！

さらに、主題歌はマカロニえんぴつが

「コーチ」のために書き下ろした「パープルスカイ」に決定！





テレ東では 2025 年 10 月 17 日（金）から、ドラマ 9「コーチ」（毎週金曜夜 9 時～）を放送します。

原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。

警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎（むかいこうたろう）が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、異色の警察エンターテインメントです！

主人公の向井光太郎を演じるのは、テレ東連続ドラマ約7年ぶりの主演となる、唐沢寿明。向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛といった今旬の俳優陣が務め、さらに彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江の出演も決定しています。



＼ドラマの世界観を表したメインビジュアルを公開！／

この度、ドラマのメインビジュアルを公開しました。向井の厳しくも温かみを持った眼差しと、それぞれの想いを胸に向井を見

つめる若手刑事たち。そして「刑事を教えてくれたのは、刑事じゃない男。」という一言。謎が多い向井のバックグラウンドも表したビジュアルとなっています。

物語の序盤は人物像が謎に包まれているものの、中盤以降にかけて重要な役割を担う相良(古田新太)、富永(木村多江)の姿もあり、それぞれの刑事としての思いが交錯するこのドラマの世界観が凝縮されています！

＼ 主題歌はマカロニえんぴつの「パープルスカイ」に決定！／

さらに、主題歌がマカロニえんぴつの「パープルスカイ」に決定しました。

共感を呼ぶ歌詞とボーカル・はっとりの特徴的な歌声で若者から絶大な人気を誇るマカロニえんぴつが「コーチ」のために書き下ろした「パープルスカイ」は、持ち味のエモいサウンドはそのままに、若手刑事たちの前に進もうとする力強い意志を表現した仕上がりとなっています。マカロニえんぴつによる主題歌「パープルスカイ」とともに「コーチ」を是非お楽しみに！



≪アーティストコメント≫

■マカロニえんぴつ・はっとり(Vo.&Gt.)

久々のアップテンポナンバーが作れました。ドラマ「コーチ」のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。

厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています。



≪マカロニえんぴつ プロフィール≫

2012年、神奈川県で結成。はっとり（Vocal & Guitar）、高野賢也（Bass & Chorus）、田辺由明（Guitar & Chorus）、長谷川大喜（Keyboards & Chorus）からなる4人組ロックバンド。2015年、初の全国流通盤となるミニアルバム『アルデンテ』をリリース。17年に1stフルアルバム『CHOSYOKU』、20年にメジャー1st EP『愛を知らずに魔法は使えない』、22年にメジャー1stフルアルバム『ハッピーエンドへの期待は』を発表。今年デビュー10周年を迎え、6月14～15日には横浜スタジアムにて2Daysワンマンライブを成功させた。

12月10日にはメジャー 3rd フルアルバム「physical mind」をリリース予定。



≪あらすじ≫

池袋西署の係長・益山瞳（倉科カナ）は若くして女性管理職になり、自分を見下してくる年上の部下や、マイペースな後

輩に振り回され日々やりづらさを感じていた。そんな中、人事二課から新入りが来るという異例の辞令が。現れたのは冴えない

見た目をした 55 歳のおじさん、向井光太郎（唐沢寿明）だった。刑事としての経験はあるのか？どうして今刑事課に来た

のか？何を聞いてもはぐらかされるが、見え隠れする刑事としての有能さに、より一層謎が深まる。

そんな中、一軒家で殺人事件が発生。被害者男性の次男の証言により長男・智治が捜査線上に浮上するが、瞳の判断ミ

スで智治を取り逃がしてしまう。管理職の立場で許されない失敗をしたと、深く落ち込む瞳。向井に対しても「自分に管理職

の適性があるか監視しに来たのでは」と不信感をぶつける。そんな瞳に向井がかけた言葉とは？

“誰と出会うかで人生は変わる”刑事たちの成長物語が始まる－！



≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ9「コーチ」

【放送日時】 2025年10月17 日スタート 毎週金曜夜9時～9時54分

※初回は15分拡大 夜9時～10時9分放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】全て要確認 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

【原作】 堂場瞬一『コーチ』（創元推理文庫）

【主演】 唐沢寿明

【出演】 倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江

【脚本】 大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

【監督】 及川拓郎、細川光信、室井岳人

【音楽】 中村佳紀

【主題歌】 マカロニえんぴつ「パープルスカイ」（TOY'S FACTORY）

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】 中川順平（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、黒沢淳（テレパック）、佐々木梢（テレパック）

【制作】 テレビ東京 テレパック

【製作著作】 「コーチ」製作委員会

