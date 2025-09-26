見つかると罵倒される！ ？「椅子の背もたれにジャケットをかけてはいけない」職場の謎ルールを明かす男性

誰もが理解しがたいルールでも、変更をためらうばかりに職場がきゅうくつになってしまうことがある。投稿を寄せたのは神奈川県の40代男性（年収950万円／IT企業の営業企画）。職場の「暗黙のルール」を次のように明かす。

「オフィスの椅子の背もたれにジャケットをかけてはいけない」

理由は会長がそれを嫌っているからだという。その徹底ぶりは凄まじく、「見つかると激しく罵倒される」とのこと。礼儀の問題なのだろうが、やや厳しいと捉える向きもありそうだ。（文：湊真智人）

「正社員は貴族みたいな働き方」 職場内の格差を嘆く女性も

一方、都内在住の50代女性（ITエンジニア）は、職場内の格差を助長させるようなルールをこう明かす。

「正社員は在宅勤務と出社のハイブリッドで、派遣は在宅勤務が許されず毎日出社していること」「正社員はこれ見よがしに在宅勤務しまくっていて、貴族みたいな働き方をしている。派遣の存在をないものとしている」

合理的な理由なく勤務形態によって待遇に差をつけるのは、不公平感を生む原因となるだろう。女性の「貴族みたい」という言葉からは、大きな怒りと辛い胸の内がうかがえる。

