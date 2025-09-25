相手の気持ちは「考えるだけ無駄」自己中心的な友人の持論にうんざりする【ママリ】

友人のひとり、ゆっきーは自分勝手な言動が原因で旅行中に彼から別れを告げられました。すみれさんたちは彼女に「もっと相手の気持ちを考えて行動しては？」とアドバイスをしたのですが…。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

すみれさんたちは、ゆっきーに「相手への想像力を働かせてみては？」とアドバイスしたものの…。彼女は「考えるだけ無駄！」と自論を展開します。



この一言ですみれさんたちはゆっきーとの価値観の違いは埋まらないと確信。彼女との交友関係を断つことにしました。お付き合いでイライラをため込むよりは、こうして距離を取る判断も大切かもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）