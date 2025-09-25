相手の気持ちは「考えるだけ無駄」自己中心的な友人の持論にうんざりする【ママリ】
この漫画は、主人公・すみれさんが友人との価値観の違いに気づき、その後疎遠になったお話です。育った環境によって「常識のズレ」が生じるのは当然です。しかし、そのなかでもお互いが気持ちよく過ごせるにはどうすれば良いのか考えるきっかけになる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ガソリン代どうする？』第45話をごらんください。
すみれさんたちは、ゆっきーに「相手への想像力を働かせてみては？」とアドバイスしたものの…。彼女は「考えるだけ無駄！」と自論を展開します。
友人のひとり、ゆっきーは自分勝手な言動が原因で旅行中に彼から別れを告げられました。すみれさんたちは彼女に「もっと相手の気持ちを考えて行動しては？」とアドバイスをしたのですが…。
この一言ですみれさんたちはゆっきーとの価値観の違いは埋まらないと確信。彼女との交友関係を断つことにしました。お付き合いでイライラをため込むよりは、こうして距離を取る判断も大切かもしれません。
