¡ÈËÉºÒ¥È¥¤¥ì¡É¤Ï°ìËÜ¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°ËÜ¤ÎÌð¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡½¡½¡£º£²ó¤ÏÎ®ÄÌ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼¡À¤Âå·¿²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈøÄ¥¿¹Ô»á¤òÅ°Äì¼èºà¡£²¾Àß¥È¥¤¥ì¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈËÉºÒ¥È¥¤¥ì¡É¤ÎÀßÃÖ¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤À¡££²£´Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊý·ÐºÑ¡¦À¸³è´Ä¶ÁÏÀ¸¸òÉÕ¶â¡¡ÃÏ°èËÉºÒ¶ÛµÞÀ°È÷·¿¡×¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ÈòÆñ½ê¤ÎÀ¸³è´Ä¶²þÁ±¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÖÎ¾¤ä»ñµ¡ºà¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Î¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Êä½õÎ¨¤Ï£²Ê¬¤Î£±¡£¾å¸Â³Û¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©£¶£°£°£°Ëü±ß¡¢»ØÄêÅÔ»Ô¡¦Ãæ³Ë»Ô¡¦Ãæ¿õÃæ³ËÅÔ»Ô£µ£°£°£°Ëü±ß¡¢»Ô¶èÄ®Â¼£´£°£°£°Ëü±ß¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç¤Ï£·£´£·ÃÄÂÎ¤Ë£±£²£±£µ²¯±ß¤Î¹ñÈñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ì¸ý¤Ë¡ÈËÉºÒ¥È¥¤¥ì¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºÒ³²ÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡È¯ºÒÄ¾¸å¤ËÃÇ¿å¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¡×¤ä¡Ö´Ê°×¥È¥¤¥ì¡×¡£ÀìÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤ÐÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥È¥¤¥ì¡×¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ·¿¤Î¡Ö²¾Àß¥È¥¤¥ì¡×¤¬¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¡£²÷Å¬¤µ¤Ç¾å²ó¤ë¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿²¾Àß¥È¥¤¥ì¡×¤ä¡Ö¥È¥¤¥ì¥«¡¼¡×¤¬ÈïºÒÃÏ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÁá¤¯¤Æ£µ¡Á£·Æü¡¢ÃÙ¤¤¤È¤Ò¤È·î°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¡¡£±£µ£°´ð°Ê¾å¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿²¾Àß¥È¥¤¥ì¡×¤òÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒÃÏ¤ØÌµ½þÄó¶¡¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ë¡¼¥Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÈøÄ¥¿¹Ô¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¡Ê¢¨£±¡Ë¤Ï£¶£¶£¶¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£»ä¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼¿å´É¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¨¤º¡¢ÊØ¤Î²ó¼ý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Àß¥È¥¤¥ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²¿¤È¤«²ò·è¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼¡À¤Âå·¿¤Î²¾Àß¥È¥¤¥ì¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÈøÄ¥¼ÒÄ¹¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë²¾Àß¥È¥¤¥ì¤Ë¤âÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¤¬£²£°£±£¶Ç¯¡¢·úÀß¸½¾ì¤òÃË½÷¤È¤â¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤è¤¦¤È²¾Àß¥È¥¤¥ì¤Ë¡È²÷Å¬¥È¥¤¥ì¡É¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤ÈÍÎ¼°¤¬É¸½à¤Ç¼ã¤¤»Ò¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤â¾å¸Â¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¤Î²¼ÀÁ¤±¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¤ß¤ó¤Ê¡È²÷Å¬¥È¥¤¥ì¡É¤ò»È¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½¤ï¤Ê¤¤²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡ª¡×
¡¡°½¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÈëÌ©¤¬¡¢¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë×¢À¥¹¬Íº¶âÂôÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ìµ½²½ÁõÃÖ¤À¡£ÊØÁå¥¿¥ó¥¯Æâ¤ËÄãÇ»ÅÙ¥ª¥¾¥ó¤Ç¶Ý¤òÊ¬²ò¡¢¼¼Æâ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤Ç»¦¶Ý¤È£²¤Ä¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç½µ¤Â¬Äê¤Ç¤â½¤¤¥¼¥í¤òµÏ¿¡££²£´Ç¯¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÁõÃÖ¤Î¶îÆ°¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤ÏÅÅµ¤¤ÎÉüµì¤¬¤â¤Ã¤È¤âÁá¤¤¤Î¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼«Æ°¿åÀö¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤Ï¼«Æ°¼êÀö¤¤¾ì¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£½¾Íè¤ÎÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤éÊØÁå¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎÌ¤ò£´£µ£°¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖÎ®¤¹¤¿¤á¤Î¿å¤¬£±²ó£±£µ£°£ã£ã¤Ç¡¢Âç¤Ê¤é£±²ó£²£°£°¥°¥é¥à¡¢¾®¤Ê¤é£²£°£°¡Á£´£°£°¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡££±²ó£µ£°£°¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤¶¤Ã¤È·×»»¤·¤Æ¤â£¹£°£°²ó¤Ï¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÈøÄ¥¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡Î®ÄÌ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤ÏÊ¿¾ï»þ¤Ç¤âºÒ³²»þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¾ïÀß·¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¼°Ìµ½¥È¥¤¥ì¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï²¼¿å´É¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤¯¤ß¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤°Æ¤À¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¸ø±à¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎÆ«´ï¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ºÒ³²ÀìÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÈÍøÍÑµ¡²ñ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÊÝ´É¾ì½ê¤ÎÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¿©ÎÁÉÊ¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê¢¨£²¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉáµÚ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥³¥¹¥ÈÌÌ¤À¡£½¾Íè¤Î²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ÎÁê¾ì¤¬£±´ð£³£°Ëü¡Á£´£°Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥ë¡¼¥Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¼Ò¤Î¡Ö£Ú£ï£î£å£Ú£å£ò£ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï£±£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥È¥¤¥ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ËÍ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÀ¶ÁÝ¤Î¿Í·ïÈñ¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤é¥³¥¹¥È¤Ï£±²óÌó£µ£°±ß¡£¤È¤Ê¤ë¤È£Æ£Ã¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï£²£°£°±ß¤¯¤é¤¤Çã¤¤Êª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Í¥¤ì¤¿²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ÎÃ±²Á¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¿ô¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë
¡¡²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÀ¤³¦¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿£Ô£Ï£Ô£Ï¤ÏÊÆ¹ñ»ö¶È¤¬½çÄ´¤Ç¡¢£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°Çä¾åÈæÎ¨¤ò£µ£°¡ó¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î²¾Àß¥È¥¤¥ì¤âÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¨£±¡áÈòÆñÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¡¢ÈòÆñÃæ¤Î»ö¸Î¡¢»ýÉÂ¤Î°²½¡¢Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢ºÒ³²¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë´ÖÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë»à¤Î¤³¤È
¢¨£²¡á¿©¤Ù´·¤ì¤¿¿©ÉÊ¤òÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤á¤ËÇã¤¤ÃÖ¤¤·¡¢¾ÃÈñ¤·¤¿Ê¬¤òÇã¤¤Â¤¹¤³¤È¤Ç¾ï¤Ë°ìÄêÎÌ¤Î¿©ÉÊ¤ò²ÈÄí¤ÇÈ÷Ãß¤¹¤ë¤³¤È
¡ù¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡¡£±£¹£¶£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£¡Ö¤ä¤é¤Þ¤¤¤«¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ë£²£²Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£Å¹Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢Ìó£·£¶£°ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¦Á¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡££Ô£ï£ë£ù£ï£æ£í¡Ö¥Ó¥¸¥È¥Ô¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£
