なにわ男子の大西流星が、「SABON NOIR Discovery Lounge」のオープニングセレモニーにスペシャルゲストとして出席した。

（関連：【写真あり】なにわ男子 大西流星、ブラックコーデで「背筋が伸びるような大人の気分」 父親との“美容トーク”にも喜び）

レザージャケットが印象的なブラックコーディネートで登場した大西。この日の装いについて「僕は全身ブラックコーデというのは、私服でもない」と語り「今日は大人っぽく胸元開きめで、背筋が伸びるような大人の気分」とコメント。

先月24歳の誕生日を迎えた大西。「昔は、24歳の先輩を見ているとすごく大人なイメージがあったんですけど、いざ自分がなってみると意外とまだまだ」と正直な感想を話しつつ、「24歳になってみて、お仕事でご一緒する先輩方みたいに、今は自立したかっこいい大人に近づきたいという気持ちが強い」と、心境を語った。

SABONの新商品をプレゼントするならと聞かれると、「この間、お父さんが『俺もええスキンケアしたいねんな』と初めて言ってくれて。父と美容トークする日が来ると思わなかった。記念日に贈りたい」と父親との関係性を明かした。

（文＝リアルサウンド編集部）