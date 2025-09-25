NHK中継に映り驚き「不満なんだ…」 大谷翔平、降板後に一瞬見せた表情が「珍しい」
敵地ダイヤモンドバックス戦
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回5安打無失点、8奪三振と力投したが、チームは9回に4-5でサヨナラ負けを喫した。降板直後に映った大谷の姿に日本人ファンは注目。「頼もしい」「理想が高すぎる」と称賛している。
メジャー通算100試合目の登板で5回まで0を並べた大谷。3-0でリードする6回2死一、二塁の場面では、変化球でモレノを中直に打ち取った。勝ち投手の権利を持って、無失点で降板するも何か納得いかないような表情。右手で頭を叩き、しきりに首を傾げた。ベンチではプライヤー投手コーチと会話し、投球の動作を見せていた。
米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のジョー・デービス氏が「不満が溜まっているように見えましたね」と反応している。NHK-BSの中継でも映りこんだ表情に、ネット上の日本人ファンも驚きの声を上げていた。
「大谷がこういう表情するの珍しいな」
「6回無失点8奪三振 なにが不満なんだ」
「納得いかなそう…大谷さん理想が高すぎるよ」
「ダメだなって思ってるところが頼もしい」
「一人反省会してるこの人無失点なんですけどｗ」
「なんだか納得いかない様子だったけど素晴らしかったと思う！！」
今季レギュラーシーズン最終登板で見せた快投も、大谷自身はその後に待つポストシーズンを見据えているようだ。
（THE ANSWER編集部）