敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回5安打無失点、8奪三振と力投したが、チームは9回に4-5でサヨナラ負けを喫した。降板直後に映った大谷の姿に日本人ファンは注目。「頼もしい」「理想が高すぎる」と称賛している。

メジャー通算100試合目の登板で5回まで0を並べた大谷。3-0でリードする6回2死一、二塁の場面では、変化球でモレノを中直に打ち取った。勝ち投手の権利を持って、無失点で降板するも何か納得いかないような表情。右手で頭を叩き、しきりに首を傾げた。ベンチではプライヤー投手コーチと会話し、投球の動作を見せていた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のジョー・デービス氏が「不満が溜まっているように見えましたね」と反応している。NHK-BSの中継でも映りこんだ表情に、ネット上の日本人ファンも驚きの声を上げていた。

「大谷がこういう表情するの珍しいな」

「6回無失点8奪三振 なにが不満なんだ」

「納得いかなそう…大谷さん理想が高すぎるよ」

「ダメだなって思ってるところが頼もしい」

「一人反省会してるこの人無失点なんですけどｗ」

「なんだか納得いかない様子だったけど素晴らしかったと思う！！」

今季レギュラーシーズン最終登板で見せた快投も、大谷自身はその後に待つポストシーズンを見据えているようだ。



（THE ANSWER編集部）