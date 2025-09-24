敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。しかしチームは9回に4-5でサヨナラ負け。試合後、ダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手は、大谷との交流内容を明かした。

メジャー通算100試合目の登板だった大谷は、3回、先頭トーマスの打席で、打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けヒヤリとさせたが、大事には至らず。6回無失点で降板した。

それでもドジャースは、ブルペン陣が期待に応えられない。7回、1点を失った2番手ドレイヤーの後を継いだ3番手のエンリケスが、代打デルカスティーヨに2ランを被弾し、4-3と1点差に。さらに、9回に5番手で登板したスコットが2個の四死球で走者を出すと、犠飛で同点に追いつかれ、最後はレフトへのサヨナラ適時打を許してまさかの逆転負けを喫した。

殊勲のサヨナラ打を放ったペルドモは試合後、MLB公式のダイヤモンドバックス地元放送の試合後番組のインタビューで、「オオタニは別次元のモンスターだよ。素晴らしい選手だ」と投打二刀流で出場した大谷を絶賛。さらに、「彼が二塁に来た時に、サイン入りのバットをくれと頼んだんだ。そしたら彼は僕らが試合に勝ったらくれるって。これで貰えるといいんだけど」とまさかの告白をしていた。

大谷は打者としては3打数無安打も6回に四球で出塁し、テオスカー・ヘルナンデスの三塁打で今季142得点目をマークした。



（THE ANSWER編集部）