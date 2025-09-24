この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」代表の二見文直氏が、自著『捨てるコツ』の反響とともに、誰でも今日から実践できる“超シンプルな片付け法”をYouTube動画で解説した。



『捨てるコツ』10版突破 読んでいなくても実践できる内容を公開



二見氏は、出版中の『捨てるコツ』が2025年8月時点で累計10版を突破したことを報告。「まだ読んでいない方でも、この動画を通して“捨てること”の本質が伝われば」と語る。



片付けに躓く理由として、「頭の中で整理の組み立てができず、物があふれてしまう」ケースが多いと指摘。その上で、「答えは超シンプル。捨てることだけに特化する」ことが成功のカギだと強調した。



一箇所集中で“捨てる”だけ 仕分けや移動は厳禁



動画内で二見氏は、「捨てることに集中するためには、仕分けや移動はしない」「可愛いからといって別の棚に移すのは失敗の元」と、初心者こそ“一箇所集中型”で進めるべきだと説く。



さらに、「捨てることに集中しないと、大事なものも発見できないし、作業が進まない。残すものを先に分けるのは楽に思えても、物量が減らずゴールにたどり着けない」と警鐘を鳴らす。「慣れるまでは仕分け禁止。整理収納グッズを最初に買うのもNG」ともアドバイスした。



脳内で唱えるのは「捨てる、捨てる、捨てる」



捨てにくい物や分別に迷う物については、「脳みそは絶対に『捨てる、捨てる、捨てる』と唱えて、今すぐ判断できない物は後回しに」と二見氏。

実践方法としては、「捨てるべき物を見つけたらすぐ回収し、集積に集中。可愛い・気になる物でも“後で”ではなく、まずは物量を減らすことを優先する」と提案した。



1日2袋で1ヶ月10袋の前進



動画の最後では、継続の重要性にも言及。「1日2袋、1週間で2袋でも、1ヶ月で10袋と大きな前進になる」と励まし、「本屋でもAmazonでも構わないので、『捨てるコツ』を立ち読みでもしてもらえれば、それが第一歩。コメントもお待ちしています！」と視聴者に呼びかけた。



この“捨てる3ステップ”は、片付けに苦手意識を持つ人や、ゴミ屋敷化してしまった部屋を立て直したい人にとって、即日実践可能な方法だ。派手な収納術や道具に頼らず、「ただ捨てる」というシンプルな行動が、部屋も心も軽くする第一歩になると二見氏は語っている。