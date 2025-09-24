＜大変自慢とは…？＞姉と妹、同時に妊娠…里帰りを譲って孤育て…【第4話まんが：相手ママの気持ち】
私はアヤカ。少し前に生まれた息子の育児に追われています。実は同時期に、私の妹リンが双子の女の子を出産しました。本来ならば喜ぶべきなのかもしれませんが、私の気持ちは複雑です。私はずっと不妊治療を続けてやっと妊娠しました。一方でリンは思いがけなく妊娠して授かり婚だったのです。妊娠報告したときは母も「里帰り出産したら」なんて言ってくれていたのですが……。後からリンが双子を妊娠していることがわかり、結局それも叶いませんでした。
私はずっとツラい不妊治療をしてきて、ようやくわが子を授かることができました。けれどリンは結婚前にあっさり妊娠して授かり婚。なんだか軽すぎて釈然としません。リンのお腹にいるのが双子だと知って、いっそうモヤモヤが募ります。
私とリンがそろって里帰り出産するのは、どう考えても無理です。結局私は里帰りをリンに譲り、産前産後を自宅で過ごすことにしたのでした。双子の妊娠は母体への負担も大きいはずです。リンを優先されるのは仕方ないと自分に言い聞かせました。
リンは無事に双子の女の子を出産しました。それから間もなく、私も息子を出産しました。私たちが退院する頃には、実家は双子のお世話でてんてこまい……。両親はとても私のことまで気にかける余裕なんてないでしょう。
大変なのは想像がつきますし、私の方まで手が回らないのも当然でです。私はこちらから連絡するのは控え、実家に頼らず頑張ろうと決めました。
けれど夫の帰りが遅いわが家は、私がほぼひとりで育児に奮闘。私ははじめての育児への不安と、リンの出産への複雑な思いを抱えながら日々を過ごしていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
