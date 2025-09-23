9月23日、Netflix公式Instagramがストーリーズを更新。Netflixオリジナルシリーズ『匿名の恋人たち』で共演した俳優・小栗旬と“韓国美人女優”の2ショットを公開した。

同作は、10月16日から公開予定のロマンティック・コメディドラマで、「人の目を見られない」女性と「人に触れられない」男性によるラブストーリーだ。韓国の人気女優であるハン・ヒョジュと、ロマコメ出演は13年ぶりという小栗の出演が話題を呼んでいる。

「今回公開された写真は、9月19日におこなわれた第30回釜山国際映画祭で、小栗さんとヒョジュさんが登壇した時のものです。小栗さんは、『この作品で釜山国際映画祭に参加できて嬉しいです！皆さん、サランヘヨ！（愛しています）』と、ヒョジュさんに教えてもらいながら韓国語で挨拶し、会場を沸かせていました。

ただ、登壇中の様子やオフショットでは、小栗さんとヒョジュさんは密着してハートポーズを披露したり、互いを見つめ合って微笑むなど、だいぶ距離感が近い様子でした。移動中のバス車内では、カメラに向かっていろいろなハートポーズを披露するヒョジュさんを、小栗さんが顔をほころばせて見守る姿も。お似合いすぎる2人の様子には、動揺する声も見受けられました」（芸能記者）

やはり小栗が既婚者であることが、世間の動揺を加速させたようだ。Xでは人々の動揺が広がっている。

《かわいいんだけど、既婚者にこの距離感を取る女性は気持ち悪いな。小栗旬は4人の子持ちだよ。山田優さん、嫉妬するっていうか、絶対嫌だろうなと思う。こんなん嫌じゃない奥さん、いなくない？》

《確かに近いね》

《小栗旬、ハートカッチン とかすんのかよ！！目が点 デレデレしてんなぁ》

《小栗旬、石原さとみとの距離感が近くて怒られたのを忘れてしまったのかもしれない》

なかには、小栗の妻・山田優と、過去に“共演NG説”が浮上した女優を思い出す声もみられた。

「石原さとみさんですね。2012年の月9ドラマ『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）で、小栗さんがIT企業社長役、石原さんが就職難民の東大生役を演じ、2人が繰り広げた王道のラブストーリーが人気を集めました。

しかし、一部メディアでは山田さんが小栗さんと石原さんの関係性を疑い、門限を午前3時に設定したと報じられたこともありました。実際、ドラマではラブラブな雰囲気でしたし、石原さんが、小栗さんから“さとみるく”と呼ばれていることを明かすなど、仲良しぶりをアピールしていたため、山田さんが心配になったのも無理はないかもしれません。当時は、山田さんと石原さんの“共演NG説”まで流れていました」（芸能記者）

振り返れば、小栗がラブコメ作品に出演するのは、『リッチマン、プアウーマン』以来、13年ぶりだ。ほとぼりが冷めたかと思いきや、再び共演女優との距離感が話題になるとは、小栗家にまた嵐が吹き荒れる日も近いのかもしれない。