時間にルーズ、LINEは既読無視。その“ダブルパンチ”で、友情が面倒になった【ママリ】

既読スルーやギリギリな連絡が当たり前な友達に嫌気が…

ママ友が既読無視で約束も時間にルーズ。合わない部分が増えて悩んでいます。

毎回既読無視するママ友がめんどくなってきました💦

忙しそうなので、既読無視はいいんですが、約束とかも既読無視で当日の朝何時にしようと連絡がきたり。。💦

先月習い事の大会があり、お互い会場には行かなかったのですが、後日何位だったかと連絡がきて、返信したら既読無視😰💦

わざわざ何位か聞いてくるのもなんなんだろう。。と😂



時間にルーズなところ等、、

仲良くなってからちょっと合わない事が多くなってきました😭

私の気にしすぎですかね😅 出典：

気軽に会話感覚で相手にメッセージを送れるLINEですが、相手がいる以上思いやりに欠けていたり雑に扱うと、相手からの信用を失うこともありますよね。この記事では、ママ友のLINEのやり取りによって「合わない」と感じてしまったママリ投稿をご紹介します。こんなLINEのやり取りの相手にあなたならどうしますか？

既読無視は当たり前で、時間にもルーズなママ友に価値観の違いを感じる投稿者さん。忙しくて返信が後回しになってしまっているかもしれませんが、メッセージを受け取る側の気持ちや状況も想像してほしいものですね。



悪い人ではなくとも、気軽にやり取りできるLINEだからこそ、相手の本性が垣間見えるような気もしてしまいます。

「無理！」「フェードアウト」…ママリユーザーから寄せられた一刀両断な意見

投稿者さんとママ友とのLINEのやり取りに、ママ友との今後の関係まで面倒になってきている投稿者さんは、自分の気にしすぎかもと悩みますが、こんな状況に対してママリユーザーからは、投稿者さんを後押しするような意見が寄せられました。

私も質問が来たから、返したら既読無視とかされた事あります💦

仲良くなってくると嫌な部分がどんどん見えてきますよね😰

この先付き合ってもストレスになると思うので距離を置くべきですね😭❤️ 出典：

無理です！絶対無理です😂

もう逆に既読無視してやりましょう😆 出典：

これ以上返信いらない内容の場合なら気にならないですけど、約束あるのに既読無視で当日朝連絡は困りますね💦

仲良くなって、ある意味気を遣わなくなった結果そうなっちゃったんですかね😫 出典：

私も既読スルー常習犯のママさんいます💦

自分から質問しておいて答えたのにスルーって。。。



まぁこちらもそれなりの扱いをしてやりますけど😈ww 出典：

私も無理です😇

約束した当日に何時にしようって連絡きたら大変迷惑です😓



わざわざ順位とか聞いてくるのもどうなの？って感じですし、自分から聞いておいてら返信きたなら、ありがとうくらい連絡しなよって思います😓



合わない人と思ったら、関わりたくもないので、フェードアウトです😇 出典：

このLINEのママ友に対して「困る」「距離をおく」「ストレス」など、どの意見にも一致して「不愉快」に感じていることがわかります。LINEのやり取りでも雑すぎると信頼を失うことは間違いないといえるでしょう。



みんな子育てや家事、仕事などで忙しくしていますよね。返事が遅れたり、滞ることもあると思いますが、画面の先の相手を待たせてしまったり、不安にさせていることを忘れてはいけません。それすらも面倒な場合は、極力自分から相手に質問を投げかけないなど、気軽さのツールでも「思いやり」を忘れてはいけませんね。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）