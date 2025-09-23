ユーロドルは割安との見方 適正価値は１．１９ドル＝ＮＹ為替 ユーロドルは割安との見方 適正価値は１．１９ドル＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル高が一服する中、ユーロドルは買戻しが優勢となっており、１．１７ドル台後半に上昇している。本日１．１７ドル台前半に来ている２１日線にサポートされており、上向きの流れはなお堅持しているようだ。



ユーロは割安に見えることからドルに対してさらに上昇する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。ユーロは短期的な適正価値を下回って取引されており、先週のＦＯＭＣ後の下げは巻き戻される可能性があるという。ユーロドルの短期的な適正価値は約１．１９ドルと指摘。



パウエル議長が今後の利下げについて慎重なシグナルを示したことによって押し上げられたドル高は早晩剥落する可能性があり、ユーロドルには上昇の余地が残されているとしている。



EUR/USD 1.1790 EUR/JPY 174.18 EUR/GBP 0.8727



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

