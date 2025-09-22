¡ÔÄ«¥É¥é½Ð±é¤Î¡È²Î¼ê¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÕÀ±Ìî¸»¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤òÍÞ¤¨¤Æ±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1°Ì¤Ï¡Ö°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Mrs¡¥ GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡ÔÍýÁÛ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Õ¥È¥Ã¥×5¤ò¥¤¥Ã¥¸«
¡Öºî¶Ê²È¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤È¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¡£ÌòÊÁ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¡£Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯±éµ»¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£1000¿Í¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£
À±Ìî¸»¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Ö¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÀÄÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ»¼è¸©¡¦55ºÐ¡Ë
¡¡5°Ì¤Ï¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡Ê'10Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÉÛÈþ»Þ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤ÎÄï¡¦µ®»ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿À±Ìî¸»¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ØÎø¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¼å¤ÇÍ¥¤·¤¯Ï¯¤é¤«¤ÊÄï¤ò±é¤¸¤ëÀ±Ìî¤µ¤ó¤ò¡¢¹¥´¶¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ®»Ê¤¬ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë²ó¤Ï¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡8Ç¯¸å¤ÎÄ«¥É¥é¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥²¥²¥²¡Á¡ÙÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡Â³¤¯4°Ì¤Ï¡¢
¡Ö²ÉÌÛ¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¤Âç¾¤Ï¤³¤Î¿Í¤·¤«±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦50ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¡Ê»³Íü¸©¡¦48ºÐ¡Ë
¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê'13Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾¡¦ÇßÆ¬Ìò¡¢¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê'16Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï»Å½Ð¤·²°¤Î¼ç¿Í¡¦½¡µÈÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£'89Ç¯¤ËÀÐÌîÂîµå¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Æ¥¯¥Î¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î²»³ÚÀ¤ÈÇËÅ·¹Ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼÷»Ê¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂí¤µ¤óËÜ¿Í¤¬°®¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡NHK¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡ÙÊüÁ÷Ãæ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤â°ì»þ¡¢ÇÛ¿®¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¹ßNHK¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡×
¡¡¤½¤í¤½¤íã´¤âºÑ¤ó¤À¤³¤í¡©
3°Ì¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¾×·â
¡¡Â³¤¯3°Ì¤Ï¡¢
¡ÖËÑëÄ¤ÊÅìËÌëÂ¤ê¤¬²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»³·Á¸©¡¦38ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦36ºÐ¡Ë
¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡Ê'17Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤ß¤Í»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Î½ÇÉã¡¦½¡ÃË¤ò±é¤¸¤¿Ê÷ÅÄÏÂ¿¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£'96Ç¯¤ËÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGOING STEADY¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ï²ò»¶¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¡Ö¶ä°ÉBOYZ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£'03Ç¯¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò´ÆÆÄ¡¢µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖÊ÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤µ¤ó¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇ®¿´¤ÊÄÉ¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£Ìò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Êý¸À¤òÄ¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÌò¤¬Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Á¡Ù°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÌò¼Ô¡¦Ê÷ÅÄ¤¬¸«¤¿¤¤!?
·àÃæ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¿
¡¡2°Ì¤Ï¡¢
¡ÖÅö»þ¤ÏÀÆÆ£Í³µ®¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦60ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÉ¡²Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥¥å¥ó¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦66ºÐ¡Ë
¡¡¥¢¥é´Ô½÷À¤¿¤Á¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤Í¶ð¡Ù¡Ê'86Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤ê¤ó¡ÊÀÆÆ£¡Ë¤Î½éÎøÁê¼ê¤Î¾¾Ï²Ìò¡¢¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê'00Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¡¢ÂìÇµ¡ÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Î·ëº§Áê¼ê¡¦ËãÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤òÉ¡²Î¤Ç²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±é½Ð¤âÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡ÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ï'21Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¡Ê'20Ç¯¡Ë¤Ç¤âÂôÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¸¥å¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡£
Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ï
¡¡¤½¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡ÖÇ®¾§¥·¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦57ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ê²»³Ú²ÈÌò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦62ºÐ¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢NHK BS¤ÇºÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê'87Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä³»Ò¡Ê¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ë¤ÎÉ×¡¦´äºêÍ×Ìò¡¢¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ê'21Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦ÌøÂôÄê°ìÌò¤ò±é¤¸¤¿À¤ÎÉ¸øÂ§¡£'77Ç¯¡¢¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§¡õ¥Ä¥¤¥¹¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÇ³¤¨¤í¤¤¤¤½÷¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÎÉ¤µ¤ó¼«¿È¤âÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú²È¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤ÏÆ±ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥Ë¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤òÀ¤ÎÉ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄê°ì¤¬¿ÊÃó·³¤Î¥¯¥é¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤Ç¤³¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¸ø³«¤¹¤ë¤È3¤«·î¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô110Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¶ÛµÞÇÛ¿®¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿À¤ÎÉ¤À¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤!?
¡Ö¶áÇ¯¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥²¥²¥²¡Á¡Ù¤ÎÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤òÃ´Åö¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤â¤¤¤º¤ì¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ß¥»¥¹¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤âº£¤«¤é³Ú¤·¤ß!?