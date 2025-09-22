ド軍は救援陣がリードを守れず逆転負けを喫した

【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャースのマイナーで調整を続けている佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板した。6回に6番手で1回を3者凡退に抑え、リリーフとして2試合連続で無安打無失点投球を披露し、ファンからは待望論が上がっている。

登板した佐々木は三ゴロ、投ゴロで2死を奪い、3人目はスプリットで空振り三振と3者凡退で仕留めた。最速は97.9マイル（約157.6キロ）を計測した。18日（同19日）のタコマ戦で日米通じて初の救援登板し、1回2奪三振1四球で無失点に抑えた。最速100.1マイル（約161.1キロ）と救援での好投が続いている。

ドジャースの救援陣は先発の好投を崩す展開が“お約束”となっており、ポストシーズンに向けて最大の懸案とされている。この日も25歳のシーハンが7回1安打無失点と好投しながらも、8回にトライネンが2/3回を3安打2四球の3失点で7敗目を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、登板間隔に配慮し最短で24日（同25日）のメジャー復帰となることを示唆した。

苦しい状況に、ファンの間ではリリーフで好結果を残す佐々木の存在感が増している。SNS上では「切り札になるのかも？」「POで中継ぎで帰ってきたら熱い」「無双してんぞ」「転向させるしかない」「中継ぎで試した方がいい」「安定感抜群のリリーフ」「短いイニングでも存在感抜群」「リリーフでのメジャー再昇格は確定」「メジャーに上げろ」と待望論が渦巻いていた。（Full-Count編集部）