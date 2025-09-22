ゴミからゴキブリ3万匹を発生させたティックトッカー　裁判で明かされた近隣住人の「地獄絵図」の生活

壮絶な汚部屋で生活し、SNSで約40万人のフォロワーを抱えるティックトッカー「最強ちゃん」。ゴミで埋め尽くされ、数万匹のゴキブリが蠢く自室を「コンテンツ」として配信し、ネット上でカルト的な人気を博してきた。しかし、その人気の陰で、同じマンションの住民たちが大変な苦痛を味わっていた。今回、本誌はその壮絶な実態を示す裁判資料を入手した。

今年６月、東京地裁は「最強ちゃん」に対し、建物の明け渡しを命じる判決を下した。家賃滞納に加え、あまりに常軌を逸した迷惑行為の数々が、司法の場で断罪された形だ。裁判所に提出された住民たちの悲痛な叫びは、ネット上の「面白動画」では決して笑い飛ばせない、深刻な被害だった。

害虫と暮らす恐るべき生活実態

裁判資料によれば、「最強ちゃん」は’16年２月、世田谷区内にあるAマンションの一室に入居。当初は問題なかったものの、’22年７月ごろから家賃の支払いを滞納するようになる。訴訟が提起された時点で、滞納額は約130万円に膨れ上がっていた。

しかし、問題は金銭だけではない。彼女は「shirokumatyandaisuki4444」のアカウント名でTikTokでの活動を本格化させると、その行動はエスカレートしていく。訴状にはこう記されている。

〈被告＜「最強ちゃん」＞は、このようないわゆる「ごみ屋敷」「虫屋敷」の状態を奇貨として、SNS（TikTok）を通じて本件建物の所在地を明らかにしたうえ、「ごみ屋敷」「虫屋敷」の状態を継続的に配信して視聴者の関心を買う言動を繰り返しており、是正の意向は見られない〉

大量の害虫が発生し、ゴミで埋め尽くされた自身の部屋の光景をネットで公開することで人気を得る。その結果、Aマンションは単なる住居ではなく、彼女の配信の場と化した。そして、他の住民たちの生活は、部屋から漏れ出す悪臭や害虫によって、否応なく脅かされていったのである。

部屋の隣に「公衆便所とゴミ捨て場」がある状態

今回の裁判で、原告であるマンションを所有する不動産会社は、複数の住民からの“被害状況”を証拠資料として裁判所に提出した。そこにつづられていたのは、想像できないような悲惨な日常だった。

「最強ちゃん」の真下の階で会社を運営していた東谷氏（仮名）の証拠資料には、被害の始まりが生々しく記されている。

〈令和６年２月ごろ、朝出勤するとベランダ側のカーテンに大量のハエが発生するようになった。同時期に、見たことがない虫が室内に発生するようになった。調べるとゴキブリだった。市販のバルサンを購入して駆除しても、虫は毎日発生する。３日おきにバルサンを２ヵ月間使用し続けた〉

そして、事業所の朝の日課は、虫の死骸と這い回るゴキブリの駆除から始まることとなる。いくら掃除してもゴキブリは部屋から消えないため、事務所に人を呼ぶことができなくなる。

〈事務所での面談はできなくなったので、訪問面談のみとなり・・＜中略＞・・利用している鞄の中に虫が入り込んでいることに気付かず、訪問先でカバンの中から虫が出てくることもあった。事務所の物を外に持ち出すことに抵抗を感じるようになり、事務所利用ができなくなってしまった〉

精神的にも追い詰められた東谷氏は、事業継続のために事務所の移転を余儀なくされた。ソファーや書庫の中まで虫が侵入していたため、備品の買い替えなどで多額の損害を被ったという。

そして、最も悲惨な状況に置かれていたのが、同じ階に住む住人たちだ。住人からマンション管理会社に送られた文書には、驚くべき日常が克明に記されている。

〈現在、●●号室〈編集部註：●●は「最強ちゃん」の部屋番号〉内に腰の下くらいの高さまで踏み固められたごみにより大量に繁殖をし続けているゴキブリと（次々と●●号室から出てくるのが見て取れます。）、尿と生ごみが混ざったような悪臭により、非常に憂鬱な生活を強いられています。（要は、部屋の隣に公衆便所とゴミ捨て場の両方があるような状態です。）・・＜中略＞・・●●号室の住民は、玄関扉を廊下側に開け放したままにしていることが多いので、悪臭とゴキブリの影響は尚更ダイレクトに出ています。そして、●●号室の住人はゴミを登って部屋を出入りしていて、偶然出くわすと「死ね、死ね、死ね」と言われ続けます。（なぜそのようなことを言われなければならないかは不明）〉

この住民の毎日は、家に侵入してくるゴキブリとのまさに“戦い”だった。

〈ひっきりなしにゴキブリが室内に侵入してくるために、外出先から家に帰ると、まず部屋の中に進入してきたゴキブリを掃除機で一匹ずつ吸い取ることからしなくてはなりません。玄関にすき間なく並べられたゴキブリホイホイはあっという間に満杯となり、それをすり抜けたゴキブリがどんどんと室内に侵入してくるためです。（玄関の扉を閉めていても、小さいゴキブリは玄関扉と枠の隙間から入ってきてしまいます。）そして、一応全部掃除機で吸い取ったと思っても次から次へと室内に入ってくるので、１日中気が休まる暇がありません。１日の外出でもこの状態ですので、怖くて旅行等の長期の外出が全くできません〉

そして、この住民はついに限界を迎える。

〈この状態を何とか我慢して乗り切ろうと頑張ってみたのですが、さすがに寝ている時にゴキブリが顔の上を歩いているのに気が付いて飛び起きた時に、もうこれは無理だなと思い、筆を取った次第です〉

「バカ、死ね」と罵倒

「最強ちゃん」による迷惑行為は、ゴキブリだけではなかった。オーナー会社が裁判所に提出した訴状には、彼女の隣人に対する迷惑行為も記されている。

〈被告は、入居当初の平成28年２月から、隣室の〇〇号室及び××号室〈〇〇、××はともに訴状では実際の部屋番号〉の居住者に向けて、自室の壁を強く叩き、「バカ、死ね」などと大声で叫ぶなどの行為を繰り返していた〉

この執拗な嫌がらせについて、オーナー会社は何度も注意。また、入居者は警察を呼ぶこともあったが、結局、彼女は止めることはなかった。両隣の居住者は令和６年までに全て退去してしまったという。

一連の事態に関して、再三にわたる警告も無視されたため、オーナー会社はついに法的措置に踏み切る。しかし、「最強ちゃん」は裁判期日に出廷もせず、反論の書面（答弁書）も一切提出しなかった。民事裁判では、被告がこのように何の反論もしない場合、原告の主張（訴状に書かれた事実）をすべて認めたものとみなされる。これを「擬制自白」といい、裁判所はこれに基づき今年６月、原告側の訴えを全面的に認める判決を言い渡した。結果、「最強ちゃん」は建物の明け渡しと、滞納家賃約130万円の支払いを命じられたのだった。

その後、「最強ちゃん」は判決を不服として７月に控訴した。９月５日に提出された控訴理由書には、「他の住人から配信中に嫌がらせを受けた」「カギ壊された時と郵便物盗まれた時に対応なかった」などという理由に加え、

〈家賃を滞納してしまったのとお部屋を掃除しなかったのは精神病だから（５年以上の親からの虐待と学校での10年のいじめで）〉

と記されていた。ネット上で注目を集める迷惑行為が、現実世界で深刻な被害を生んだ今回の事件。控訴理由書で彼女がつづった「精神病」や過去のトラウマが事実であれば、彼女自身もまた、社会の中で被害を受けた一人だったのかもしれない。しかし、だからといって他人の生活を脅かすことが許されてよいはずがない。