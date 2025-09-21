9月21日までに、女優の黒木メイサが自身のInstagramを更新。公開した近影が話題を呼んでいる。

黒木は、《Vivienne Westwood 青山店のオープニングに一足お先にお邪魔してきました》と、9月20日に開業を迎えた旗艦店『ヴィヴィアン・ウエストウッド 青山フラッグシップ店』に足を運んだことを報告。

さらに、《Vivienne Westwoodのお洋服に合わせていつもとは雰囲気の違うヘアメイクにしてみた》《グローバルのメインラインを扱う店舗初の男女コンバインストアになっていて和のテイストを感じられる素敵な店内にはカフェも併設されていてすごく楽しかった》と、会場を満喫した様子をつづった。

「同時にアップされた写真には、長い黒髪を一つに束ね、首にはスタッズの付いたチョーカーを着用した黒木さんの姿がありました。さらに目を引くのは、黄色とネイビーが合わさった同ブランド特有のチェック柄のセットアップです。スカートは短くデザインされ、黒木さんの美脚が目立ちます」（ファッション誌ライター）

複数枚アップされたショットでは、彼女の抜群のスタイルが表現されていた。Instagramのコメント欄には、その近影に絶賛と驚きの声が集まっている。

《スカートの丈どうなってんだ》

《その丈似合うの何なんですか》

《三十代後半とは思えない若々しさ》

そんな黒木はつい先日、熱愛が報じられたばかりだ。

「9月17日の『週刊文春』がスクープしました。お盆真っ只中の人で溢れ返る東京・原宿で、キャップを被った黒木さんが男性とデートする様子が目撃されたのです。さらに驚くことに、お相手は14歳年下なんです。20代前半のパートナーを射止めたことに、世間に衝撃が走りました」（芸能ジャーナリスト）

2023年に元KAT-TUNの赤西仁と離婚をした黒木。シングルマザーとして2人の子供を育てていた彼女だが、“新たな春”を迎えたというわけだ。

「黒木さんは、2004年にファッション誌『JJ』でモデルデビュー。エキゾチックで華やかな美貌は一際存在感を放ち、当時から元KAT-TUNの田中聖さんや、中村獅童さんなどとの熱愛の噂が絶えなかった生粋のモテ女でもあるんです。圧倒的な美貌をもつ彼女を、世の男性たちが放っておくわけがないということですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

彼女の美しさはますます増しているようだ。