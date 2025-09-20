ケンコー・トキナーは、普段使いにも災害時も役に立つ「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」を2025年9月19日に発売しました。公式オンラインショップでの実売価格は6050円（税込）。

「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」

記事のポイント 地震や大雨などの自然災害への対策として、日常から備えをしておくことが重要だといわれています。こちらの多機能ラジオは、手回し充電ができるので停電時にも使えます。また、LEDライトやSOSサイレン機能など、もしものときに役立つ機能も搭載。防災用品として、一家に一台は用意しておきたいアイテムです。

本製品は、LEDライトやSOSサイレン機能を備えた多機能ラジオです。AM・FMラジオやワイドFM放送に対応。イヤホン端子を備えており、本体のスピーカーのほか、別売のイヤホンをつなげてラジオを聴くことができます。

バッテリーを内蔵しており、手回し充電、USB充電が可能。また、単4形乾電池3本を使って駆動することもできます。

また、内蔵バッテリーからUSBケーブルを通じてスマートフォンなどへ給電することも可能（乾電池からの充電はできません）。

停電時や暗い場所で懐中電灯として使えるLEDライトを搭載。サイレンを鳴らしてSOSを知らせる「SOSサイレン」機能も備えています。

