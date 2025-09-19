23ºÐV¥ê¡¼¥°Áª¼ê¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ø¤Î¡ÈÂÃÅÇ¤¡ÉÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅª¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¡×·ÀÌó²ò½ü¤Î½èÊ¬·èÄê
¡¡¸½ºß¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤ëÆ°²è¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎËÌÀé½»±Ø¡£¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¼ã¤¤ÃËÀ¤¬³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤éÄÌ¹Ô¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÂÃ¤òÅÇ¤¯»Ñ¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎÄ¶ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬±ê¾å¤·¤¿¸µV¥ê¡¼¥°Áª¼ê
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ¥¿ì
¡¡¤³¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÂÃ¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¡Ø¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSunGAIA¡Ê¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Îº£ÌîÂçÀ®Áª¼ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆ±¹Ô¼Ô¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤âµÕ¥®¥ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÞV¥ê¡¼¥°¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÌîÁª¼ê¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°²è³È»¶¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÈÁª¼ê¾Ò²ð¡É¤«¤éº£ÌîÁª¼ê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Æü¤È»×¤ï¤ì¤ë±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô±ø¤¤¤·ºÇ°¡Õ
¡Ô¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌÂÏÇ¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¼ò°û¤ó¤¸¤ã¤À¤á¤À¤è¡Õ
¡Ô¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡ÖÆ°²è¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÂÐ½èÃæ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£»öÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯²óÅú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£9·î19Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ô½êÂ°Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸øÉ½¡£
¡Ö¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢9·î19Æü¤ò¤â¤Ã¤Æº£ÌîÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ô¼Ò²ñÅª¾ï¼±¤òÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¡Õ¤Èº£ÌîÁª¼ê¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¡¢¡Ô¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Êó¹ðÊ¸¤ÎËöÈø¤Ë¤Ï¡Ôº£¸å¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£ÌîÁª¼ê¡£Å¥¿ì¤·¤¿»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£