J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¤´¤ÞÌý¤Ç¿·Äó°Æ ¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢¡×¤È¥³¥é¥Ü ÎÁÍý¸¦µæ²È¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¹Í°Æ ¥ª¥¤¥ë¡ß¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¤Î¤ª¤¤¤·¤µÈ¯¿®
J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¤È¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
J-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¤ÎJOYL¡ÖAJINOMOTO¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¡ÖAJINOMOTOßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¤È¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢ ´Ýºñ¤ê¤æ¤º¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢ ºÌ¤ê¤æ¤º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¡£
¡ÖAJINOMOTO¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¡ÖAJINOMOTOßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¤ÎßäÀù¤·¤¿¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤æ¤º¤ÎÉ÷Ì£¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡É¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤«¤±¤¢¤ï¤»¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¡ÉÍÎ¿©¡É¡¢¤´¤ÞÌý¤Ï¡ÉÃæ²Ú¡¦´Ú¹ñÎÁÍý¡É¡¢¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¤Ï¡ÉÏÂ¿©¡É¤È¤½¤ÎÍÑÅÓ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¡¢Æé¤Ë¡ÖßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¤È¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢¡×¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¡£¤â¤¦ÍÎ¿©¤À¤±¡¢ÏÂ¿©¤À¤±¡¢Ãæ²Ú¡¦´Ú¹ñÎÁÍý¤À¤±¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ò¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¡¢¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¤È¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ÊÃ±¥ì¥ó¥¸¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
°ìÎã¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¥ª¥¤¥ë¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢¡ÖAJINOMOTO¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¤È¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢´Ýºñ¤ê¤æ¤º¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¤¬¹á¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î19Æü¤«¤é¤ÏJ-¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°X¤Ç¡Öº£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ºÇÛ¹ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¥ª¥¤¥ë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£Î¾¼Ò¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¡ô¥ª¥ê¡¼¥Ö¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢50¿Í¤Ë¡Ö¥Ð¥ºÇÛ¹ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤æ¤º¤Ý¤ó¤º¥ª¥¤¥ë200ml¡×¡Ê2¼ï¡¢³Æ1ËÜ¡Ë¤È¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¢¡ÖAJINOMOTO¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¡ÖAJINOMOTOßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¡Ê³Æ300g¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ä¥«¥ó¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢´Ýºñ¤ê¤æ¤º360ml¡×¡Ö¥ß¥Ä¥«¥ó¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢150ml¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤â¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç9·î¤«¤é¡ÖAJINOMOTO¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖAJINOMOTOßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤«1ËÜ¡Ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢ ´Ýºñ¤ê¤æ¤º¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤«¤ª¤ê¤ÎÂ¢ ºÌ¤ê¤æ¤º¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò½ç¼¡¼Â»Ü¤¹¤ë¡£