【世界史ミステリー】スペインが「太陽の沈まぬ国」になった“本当の理由”とは？

スペイン黄金時代がやってきた

フェリペ2世の治世に、スペインは黄金時代を迎えたとされます。フェリペ2世は父カール5世からスペイン本国の他、イタリアや新大陸の領土も継承し、また隣国ポルトガルで王家が断絶すると、フェリペ2世は自身の母がポルトガル王女であったことからポルトガル王位も兼ねます。

こうして広大な同君連合体（1人の君主ないし1組の夫婦が複数の国家の君主を兼ねる）が現出し、これは「イベリア連合」と呼ばれます。

スペインが「太陽の沈まぬ国」になった理由

この結果、フェリペ2世はポルトガルのアジア領土（インドのゴアや東南アジアのモルッカ諸島など）もその支配下に置きます。フェリペ2世の支配域はちょうど地球を一周する範囲に及んだことから、「太陽の沈まぬ国」と称されます。

スペイン（イベリア連合）の支配域は、文字通り世界を一周するまでに広がりますが、これはスペインの商業圏が同じように世界規模に広がったことを意味します。16世紀後半のスペインには世界の富が集積され、その様はまさに黄金時代と呼ぶにふさわしいものでした。

そのスペインの海外貿易において、中心的な役割を果たした植民地が2つあります。メキシコとフィリピンです。下図（図60）を見てください。

まずはフィリピンから（「フィリピン」はフェリペ2世の名前にちなむ地名です）。フィリピンはアジア貿易の受け口であり、1571年にスペインがフィリピン支配のために建設した都市がマニラでした。このマニラを介して、中国から物産や工業製品（茶、絹織物、陶磁器など）を輸入します。この取引に必要な貨幣は、新大陸のメキシコで採掘された銀が使用されます。

これは墨銀（メキシコ銀）と呼ばれ、当時の中国（明・清）内でもスペインとの貿易を通じて流通しました。メキシコの太平洋岸にはアカプルコという港市があり、こことマニラを結ぶ航路で、新大陸の銀やアジアの物産品を積んだ船舶が往来します。これを「アカプルコ貿易」、あるいはスペインが使用した中型の輸送船の名前にちなんで「ガレオン船貿易」と呼びました。

