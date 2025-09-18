この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで人気のポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが「SBI証券利用者がSBI新生銀行の『SBIハイパー預金』に乗り換えるべき理由」と題し、今秋スタートする新サービス「SBIハイパー預金」について詳しく解説した。動画冒頭で鬼丸さんは「SBI証券でニーサをはじめとする投資をされている方にとっては結構重要な話になってくると思います」と語り、投資家必見の内容であることを強調した。



SBIハイパー預金は、2025年9月23日から開始されるSBI新生銀行の新しいサービスで、SBI証券と連携することで、証券口座に入金がなくても自動でハイパー預金口座から資金が引き出される仕組み。従来の「SBI新生コネクト」「SBIハイブリッド預金」とは異なり、「金利が0.42%と従来サービスの倍。これまでの円普通預金やハイブリッド預金と比較しても確実にお得」と説明。「普通のこの生活費はこっちに入れて、投資用のお金はこっちに入れとこうかな、みたいなお金の分け方ができる」とメリットを熱弁した。



動画では、SBIハイパー預金の8つの大型キャンペーンにも注目。中でも「暗号資産リップル（XRP）1000円分プレゼントや新規口座開設で最大2万2000円分の現金特典など、誰でもゲットしやすい内容が多い」とアピール。また、「1億円相当のリップル山分け」「毎月最大4200円のキャッシュバック」「ポイント還元最大20％」「Amazonギフトカードが抽選で当たる」など、幅広い特典が用意されている点にも触れた。



一方で、「今時点ですみしんSBIネット銀行のハイブリッド預金を使っている方は、ハイパー預金に切り替えを検討する価値がある。ただ、ハイブリッド預金とハイパー預金は併用不可なので、解約・解除手続きが必要」と注意喚起。「開設時期もリップルのキャンペーンの関係で9月24日以降に始めた方がよりお得」との見解を示し、口座開設方法についても「ポイントサイト経由で開設するとさらにお得」とアドバイスした。



動画の終わりには、「金利も倍の0.42％もらえますし、スタートダッシュキャンペーンの内容も盛りだくさんですからね」と改めて乗り換えを推奨。「今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました」と締めくくった。