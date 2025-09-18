この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「最近よく足がつる」「足の指先がジンジンする」――そんな何気ない足の不調を、疲れや年齢のせいだと見過ごしていないだろうか。YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が公開した動画「【要確認！】糖尿病の隠れたSOS…足に出る危険なサイン3つを現役医師が解説！」で、総合診療専門医の舛森医師が、糖尿病の可能性を示す足の危険なサインについて詳しく解説している。



動画では、特に見逃しやすい足のサインを「視聴者の方が気づきやすい順番」で3つ紹介。1つ目は「足のしびれやこむら返り」だ。舛森医師は、正座の後のようなジンジン・ピリピリとしたしびれや、逆に感覚が鈍くなる症状を挙げ、「糖尿病による神経や血流の異常が原因となっている場合がある」と指摘。夜中に足がつって目が覚めるような頻繁なこむら返りも注意が必要だという。「多くの方が経験しやすい症状だからこそ注意が必要」と、ありふれた不調に潜むリスクに警鐘を鳴らした。



続いて2つ目は「足の爪の異常」。爪が白や黄色に濁って分厚くなったり、変形して巻き爪になったりするケースだ。これは糖尿病による免疫力低下で、水虫の原因である白癬菌に感染しやすくなるために起こるという。「ただの水虫と軽く考えず、治りにくい爪の異常は体からのサインかも」と、安易な自己判断の危険性を訴えかけた。



そして最後に挙げられたのが、「最も危険なサインの1つ」だという「足の傷が治りにくい」という症状だ。高血糖状態が続くと血流が悪化し、体の抵抗力も大きく低下する。そのため、靴擦れやほんの小さなすり傷でさえも「何週間もジクジクと治らなかったり、気づかないうちに悪化してしまう」ことがあると解説。これらのサインに心当たりがあれば、すぐに専門の医療機関を受診するよう強く呼びかけている。