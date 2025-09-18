米国のドナルド・トランプ大統領が16日（現地時間）、ホワイトハウスで個人財産問題について質問したオーストラリア放送の記者を叱責し「オーストラリアに害を与えた」と非難した。トランプ大統領は来週、オーストラリア首相との会談を予定している。

ブルームバーグ通信などによれば、トランプ大統領はこの日ホワイトハウスで会った取材陣の中で、オーストラリア公共放送ABCの記者と個人財産問題をめぐって舌戦を繰り広げた。

この日ABC記者は、トランプ大統領に再当選以降、財産がどれほど増えたのかを尋ねた。トランプ大統領は「分からない」とし「子女が家族事業を管理していて、私が結んだ取引のほとんどはそれ以前に行われたもの」と答えた。

するとABC記者は、現職大統領が私的な企業活動にこれほど深く関与するのは適切なのかと問いかけた。

これに対してトランプ大統領は、どのメディアの所属なのかを尋ねた後「私の考えでは、今あなたはオーストラリアに大きな損害を与えている」「オーストラリアは私とうまくやっていきたいと思っており、あなた方の指導者がまもなく私に会いに来るが、そのとき彼にあなたのことを話さなければならない。あなたは非常に悪い雰囲気を作り出している」と非難した。

ABC記者が質問を続けようとすると、トランプ大統領は人差し指を唇に当て「静かに」と言ったうえで、他の記者たちのほうへ席を移した。

オーストラリアは米国の近い同盟国の一つだが、トランプ大統領が政権2期目をスタートさせて以降、両国関係は不確実性に苦しめられてきた。

トランプ政府は、前バイデン政府でオーストラリア・英国と締結した安保同盟である米英豪3カ国安全保障枠組み（AUKUS＝オーカス）について再検討するとし、防衛費を国内総生産（GDP）の3．5％水準まで引き上げるよう圧力をかけた。

アンソニー・アルバニージ豪首相は、来週国連総会出席のためニューヨークを訪れる予定だ。15日にABCラジオのインタビューで「トランプ大統領とニューヨークで会う」と語っていた。

トランプ大統領と記者の衝突について豪政府は、ABCの独立性を尊重するという立場を明らかにした。

スペインEFE通信によると、ジム・チャルマーズ豪財務相は「ABCとその独立性を尊重し、それは記者が記者会見で正当に提起する質問について干渉しないことまで含まれる」と述べた。

さらに「記者にはやるべき仕事があり、私の知る限り該当記者はワシントンD．C．でただ自分の職務を果たしていただけだ」と付け加えた。

一方、フェイクニュース対策のためホワイトハウスが運営しているXアカウントには、トランプ大統領の映像とともに「トランプが無礼な外国フェイクニュースの負け犬を打ち倒した」という投稿が掲載された。