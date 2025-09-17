年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。季節ごとのイベントも随時開催されており、にぎわいを見せています。今回はそんなシーズンイベントの中でもとくに人気の高い「ハロウィーンイベント」（2025年9月17日〜10月31日開催）を大解剖！ 東京ディズニーリゾートの裏ワザや上手な回り方を紹介している「最強MAP＆攻略ワザ調査隊」に、イベント概要や注目ポイントを教えてもらいました。

※ この記事は『すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強MAP＆攻略ワザ 2026年版』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

ディズニーの悪役（ヴィランズ）が主役のショー

秋の訪れとともに、パークはいつもとは違いなにやらハロウィーンの怪しげな空気に満たされます。主役はもちろんミッキーですが、じつは裏の主役はディズニーの恐ろしい悪役（ヴィランズ）たち。

とくに注目したいのは、ランドでお昼に開催されるパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」。魔女マレフィセントを筆頭にヴィランズが大集合！ このパレードのための新曲「Magic Day and Night」が流れる中、ヴィランズに招待されたミッキーやゲストが一緒になって盛り上がります。

ハロウィーンのデコレーションもかわいい

シーズンイベントはパークのデコレーションも注目ポイントです。カボチャのオブジェクトなどの装飾でパークの雰囲気がハロウィーン一色になり、普段と違った雰囲気も楽しめます。

ディズニーシーの「メディテレーニアンハーバー」の港で開催される「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」では巨大なカボチャをデコレーションした船上に、主役のミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーが登場します。ランドとはまた違った装いで楽しめること間違いなし！ 港の近くで特別なバケツを持ったキャストに「トリック・オア・トリート！」と声を掛けたらお菓子がもらえるかも！？

毎日の花火もハロウィーン仕様に！

ランド・シーで毎日開催されている、閉園間際の花火もハロウィーン仕様に！ ハロウィーンの音楽にのせて花火が上がる様子は、帰宅前最後の思い出としてぜひ残しておきたいですね。

ほかにも、ランドのアトラクション「ホーンテッドマンション」では、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」が実施されます。2025年9月16日（火）〜2026年1月12日（月）の期間限定のため、ぜひ体験しておきたいアトラクションです。