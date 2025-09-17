©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon

　トレードワークスは、「ポケットモンスター」がデザインされたトラベル関連の新製品の販売を開始した。

　今回発表した新製品は、『フード付ネックピロー ゲンガー』、『パスポートカバー ゲンガー』、『スーツケースベルト（ゲンガー、ピカチュウ新柄）』の3点だ。

　『フード付ネックピロー ゲンガー』は、フードを被るとゲンガーになりきれるデザインのフード付ネックピローである。フリース素材で触り心地がよく、顔を隠すフードカバーが付いているため、長時間の移動でも周りを気にせずゆっくり休める。

　『パスポートカバー ゲンガー』は、ゲンガーがデザインされたパスポートカバーだ。柔らかい素材でパスポートを傷や汚れから守る。

　『スーツケースベルト（ゲンガー、ピカチュウ新柄）』は、ゲンガーとピカチュウがデザインされたスーツケースベルトである。

　ゲンガーとピカチュウそれぞれのカラーが遠目からも目立ち、ネームプレートにもイラストが描かれている。

　これらの製品は、gowell selectおよび各オンラインショップ、ポケモンセンターで販売中だ。ZOZO TOWN、Amazonは順次発売し、ドン・キホーテ、国内主要空港内ショップなどでも販売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）