トレードワークスは、「ポケットモンスター」がデザインされたトラベル関連の新製品の販売を開始した。

今回発表した新製品は、『フード付ネックピロー ゲンガー』、『パスポートカバー ゲンガー』、『スーツケースベルト（ゲンガー、ピカチュウ新柄）』の3点だ。

『フード付ネックピロー ゲンガー』は、フードを被るとゲンガーになりきれるデザインのフード付ネックピローである。フリース素材で触り心地がよく、顔を隠すフードカバーが付いているため、長時間の移動でも周りを気にせずゆっくり休める。

『パスポートカバー ゲンガー』は、ゲンガーがデザインされたパスポートカバーだ。柔らかい素材でパスポートを傷や汚れから守る。

『スーツケースベルト（ゲンガー、ピカチュウ新柄）』は、ゲンガーとピカチュウがデザインされたスーツケースベルトである。

ゲンガーとピカチュウそれぞれのカラーが遠目からも目立ち、ネームプレートにもイラストが描かれている。

これらの製品は、gowell selectおよび各オンラインショップ、ポケモンセンターで販売中だ。ZOZO TOWN、Amazonは順次発売し、ドン・キホーテ、国内主要空港内ショップなどでも販売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）