この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyota氏が、動画『【第一印象で損する】初対面で絶対やめて欲しいこと7選／人間関係が続かない言動がこれ』を配信。動画内では、初対面で印象を損なわないために避けるべき7つの言動について、自身の体験も踏まえながら語った。



Ryota氏は冒頭、「初対面の印象っていうのは、その後長く残りますから、初対面でいかにこのマイナス面を避けるかがポイント」と強調。「初対面で苦手意識を持ちやすい方ほど役に立つ内容」だと呼びかけた。



具体的には、安易な“慣れ慣れしさ”について警鐘。「フレンドリーとは別の慣れ慣れしさがある」と説明し、「急に友達扱いして距離を詰めすぎると、相手には厚かましく映る」と注意を促した。加えて「人間関係は最初は警戒から始まる。お互い距離を置いている中で良好な空気を作るのが大切」と、初対面での距離感の重要性を強調した。



また、「自分の話ばかりするのもNG」とし、「会話はキャッチボール。自分ばかり話して満足してしまうのは危険」と警告。「相手に興味を持つことで自然と良い質問ができるようになる」とアドバイスした。



さらに「否定から会話に入らない」「相手の質問に全て素直に答えない」「説教しない」「議論に持ち込まない」「清潔感を欠かさない」ことが重要だとし、「たとえ興味のない話でも、否定ではなく共感や肯定が大事」と述べた。「自分のプライバシーは必要以上に話しすぎないほうがいい」とも付け加え、早い段階での自己開示がトラブルを生むリスクを語った。



「上から目線でいきなり説教したり、初対面から議論をふっかけるのも逆効果」とし、「議論はコミュニケーションよりも喧嘩になりやすい」と分析。特に、「清潔感のなさは人間関係に致命的。おしゃれではなく、最低限の身だしなみを整えるのがマナー」とも繰り返し訴えた。



動画の締めでは、「初対面で損をしないためには、いかにマイナス面を減らすかを意識することが大切」「見栄を張ったり、昔の武勇伝を話すのも逆効果」と指摘。「お互いどうでもいいことで会話のやり取りができていれば、オキシトシンが発生して『また会いたい』につながる」と、良い初対面のポイントを伝えた。



Ryota氏は「このココヨワチャンネルでは人間関係に役立つアドバイスをほぼ毎日17時に配信している」とし、さらなる情報はチャンネル概要欄をチェックするよう呼びかけて動画を締めくくった。