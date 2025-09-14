日々、多くの動画が配信されているYouTube。最近では日常的にテレビよりYouTubeの方を観るという人も増えてきており、今やYouTuberは子どもが憧れる職業の筆頭ともなっている。

そんな流れのなかで、テレビを中心に活躍してきた芸能人が公式YouTubeチャンネルを持つケースも増加。お笑い芸人が新たなネタを披露したり、モデルがメイク動画を投稿したりと、それぞれの強みを生かす動画も多いが、なかにはプライベートを中心にアップする人も。テレビでのイメージとは異なる意外な一面や素の表情が見られると、更新を心待ちにしているファンも多い。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「YouTubeが面白いと思う女優」についてアンケート調査を実施した。

第3位は川口春奈（30）だ。

2007年にティーン向けファッション誌『ニコラ』のオーディションでグランプリを獲得し、モデルとしてデビューした川口。女優として活動を広げた2009年以降は、その演技力の高さから数多くのドラマや映画に出演している。高い好感度からCMに抜擢されることも多い人気女優の1人だ。

川口のYouTubeチャンネル「はーちゃんねる」は、2025年9月時点でチャンネル登録者数が197万人。自宅や長崎県の実家など極めてプライベートな空間での撮影も多く、普段着で等身大の“素”の表情を見せている。さらに「激辛料理」、「1人ラーメン」など、華やかで洗練された女優の印象からは程遠い企画に挑戦することもしばしば。さまざまな企画を心から楽しんでいる姿に高評価が集まった。

《プライベート感が強くて、ギャップが良いから》

《ドラマと違って普段の性格が感じられていい》

《素のままの人間性を垣間見ることができるのがファンとしては楽しい》

《そこまでやるかというギャップが面白い》

第2位には杏（39）がランクインした。

杏は2001年に15歳で雑誌『non-no』の専属モデルとしてデビューし、2007年に女優としての活動も開始。2013年にはNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でヒロインに抜擢されるなど、着々とキャリアを重ねてきた。

現在、パリに生活の拠点を置き3人の子どもを育てている杏。YouTubeチャンネル「杏/anne TOKYO」ではパリでの生活を中心に、海外での暮らしの様子を積極的に配信している。また、ほかにも「料理」「読書」「旅行」「弾き語り」など幅広いジャンルの動画があがっており、杏の多芸多才ぶりがよくわかるチャンネルとなっている。そして、どの動画でも印象的なのが杏の自然体で飾らない姿だ。女優の仕事を完璧にこなす杏の素顔に惹かれる視聴者は多いようだ。

《海外からの投稿が興味深いから》

《フランスでの日常が飾らない雰囲気でよいと思うため》

《色んな話題があって尽きないから》

《自然体で生きていて同じ女性として応援したくなるから》

そして、栄えある第1位に選ばれたのは仲里依紗（35）だ。

少女漫画雑誌『ちゃお』のオーディションをきっかけにモデルデビューした仲は、2008年に女優業をスタート。2010年に主演を務めた映画『時をかける少女』で「第34回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞し、注目を集めた。女優として、コメディからシリアスまで幅広くこなす演技力は高く評価されている。

YouTubeチャンネル「仲里依紗です。」のチャンネル登録者数は、女優の中でトップの200万人超え。「日常生活」「買い物」などプライベート中心の動画が週2回ペースで更新されるが、多忙な仲自身が編集をおこなっているというから驚きだ。

夫の中尾明慶（37）、息子や妹など家族の登場機会も多く、自然体でかしこまらない仲の姿が好評のようだ。従来の女優のイメージを覆す“豪快さ”を見せてくれる仲が見事1位に輝いた。

《ファッションや夫婦の掛け合いなど面白い》

《ちょっとはっちゃけている感じの人柄が面白い》

《豪快な食事や買い物が気持ちいい》

《人間が面白くて好きだから》