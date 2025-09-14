この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎、なぜ『言いたいことは全部言うべき』と断言するのか？

人気シリーズ『#脳教室』の最新動画で、脳科学者・茂木健一郎氏が「言いたいことを言えば、ラブアンドピース」と題して、自身の人生哲学を語った。動画の冒頭、茂木氏は「なんか時々いるんだけどさ、なんか俺の言うこと聞けとか、俺の意見があるんだみたいな方いるんだけど、なんでそうなっちゃうかっていうと、ふだん、言いたいことを十分に言ってないからなんでね」と、世の中に不満を抱える人の心理を鋭く分析。その原因について、「言いたいことを言えていないことにある」と断言した。



続けて自身のスタンスについて「僕の場合は、ネットとかで言いたいことはずっと言ってるんで、なんか特に言う必要はないって感じなんですよ」と言い、「言いたいことを全部言っておけば、平和になる。ラブ&ピースさ」と独自の“平和論”を展開。お笑いやジャニーズ問題、偏差値教育といった社会のさまざまなテーマに対し「本当に言いたいことを言ってきてる」と振り返った上で、「だから、本当に穏やかだよ。人と会って喋る時とか。だって言いたいことはもう全て言っちゃってるから。平和な人になってます」と自身の変化も明かしている。



茂木氏は「言いたいことたくさん言っておけば、それだけ世の中平和になると僕は思うんでね」と繰り返し強調。一方で「ただ相手のことを聞いてリスペクトするってことは大事だよ」と、他者への敬意も忘れてはならないと視聴者に呼びかけた。



動画の最後は、「我慢せずに発言し、相手もリスペクト。それだけで世の中はラブ＆ピース」とまとめ、前向きなメッセージで締めくくっている。