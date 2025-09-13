東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）が13日に開幕し、初日から熱戦が繰り広げられている。大会に合わせて来日した、ある女性が「超美しい」「東京にぴったりだ」と世界のファンの注目を集めている。

12日にインスタグラムを更新し、「ハロー、トウキョウ」とメッセージを記したのはデザイア・イングランダーさん。投稿した写真では、長いブロンドヘアが印象的で、淡いブルーのドレスを着こなしている。

投稿には「東京はあなたにぴったりね」「クイーン」「超美しい」「本当に魅力的。滞在を楽しんで」「ワオ」「綺麗なドレスね」などの声が殺到し、3万近い「いいね」がついた。

実は彼女、男子棒高跳びの世界記録保持者アルマント・デュプランティス（スウェーデン）の婚約者。モデルなどとして活躍しており、陸上ファンには名の知れた存在で、投稿では2ショット写真も掲載している。

昨夏のパリ五輪では世界記録を更新したデュプランティスが真っ先に客席最前列の彼女のもとに駆け寄り、熱烈なキスを交わしてことで大きな話題になった。当時は彼女だったが、その後婚約。この夏の大一番を迎えた。

世界陸上で3大会連続金メダルを狙うデュプランティス。自身14度目となる世界記録更新と6メートル30超えに挑む。男子棒高跳びは今日13日夜の競技で予選が行われる。イングランダーさんの存在も注目されそうだ。



（THE ANSWER編集部）