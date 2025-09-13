フジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）が13日に放送され、8月に結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と女優の二階堂ふみ（30）の婚姻届の証人を務めた人気俳優が明らかになる場面があった。

この日は「結成30年！MAXの歴史と深すぎる絆に迫る」と題し、女性4人組ユニット「MAX」に密着したVTRを放送。

スタジオでこのVTRを見守っていた俳優のえなりかずきは、「私の最新ニュース」と切り出し、「人生初の結婚の証人をさせてもらったんですよ。なんとそのカップルがカズレーザーさんと二階堂ふみさんなんです！」とまさかの事実を明かした。

これに嵐の相葉雅紀は「えー！今話題の！」と目を見開いて驚き、「えなりくんはお2人が交際していたのは知ってたの？」と質問。えなりは「サインするときに知った感じです」と返答した。

えなりによると、「去年、(カズレーザーから)“二階堂ふみさんと飯食うんですよ”とは聞いていた」ものの、交際や結婚については知らされていなかったという。「そしたら1カ月くらい前に“結婚しますんで、ハンコ持ってきてください”って言われて。持って行ったら二階堂さんが来て、ぶっ飛びました」と、驚きの展開を振り返った。

カズレーザーとは、プライベートのクイズ研究会仲間だというえなり。相葉は「芸能通だよね！」と感心していた。