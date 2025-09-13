º£ÅÄÈþºù¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÌÓÎÌ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ä¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¡È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡Ô¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡º£ÅÄÈþºù¤Ï¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃæ·Ñ½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î³«Ëë¤òÁ°Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿9·î12Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØTBS SPORTS FES¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Â³¡¹¤ÈÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢Î¦¾åÉô¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Îº£ÅÄ¤Ï¡¢»þÂåÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï³Û¤ò½Ð¤·¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£CM¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤¯¥¦¥¨¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥é¥Õ¤Ë¹¤²¡¢Á°È±¤âÈý¤Î¾å¤Þ¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Ì¿¿½¸¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈ±¤ÏºÙ¤¯¤Æ¥µ¥é¥µ¥é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¾®´é¤È¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢X¤Ë¤Ï
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤ÎÌÓÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡Õ
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤³¤ó¤ÊÌÓÎÌ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Õ
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤µ¤óÌÓÎÌ¥¨¥°¤Ã¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡ÖÌÓÎÌ¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡ØÌÓÎÌ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î13Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢Ä¹¤¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¡ÈÉüµ¢¡É¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ø²¶¡¢¶½Ê³¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊTBS´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤â
¡ÔÈà½÷¤¸¤ã¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤ò ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½ÐÍè¤Ã¤³¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÁêÊý¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ï¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¾ðÇ®¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤±¤ë¤«¤Ê?¡Õ
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤Èº£ÅÄÈþºù¤ÏÊÂ¤Ö¤È¥Þ¥¸¤Ç¿Æ»Ò¤À¤·¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®Àï¤Ï9·î13Æü¤«¤é21Æü¤Î9Æü´Ö¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·òÆ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤Î¶½Ê³¤ËÂÐ¤¹¤ëº£ÅÄ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£