CASETiFY iPhone 17シリーズ対応の最新コレクション爆誕
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は10日（日本時間）、Appleによる待望のiPhone 17シリーズの発表に合わせ、最新テクノロジーと洗練されたスタイルを融合させたブランド史上最も保護力・革新性に優れた最新のテックアクセサリーを発表した。
長く使える設計を念頭に置き、お客様の声をもとに人気ケースを全面的にアップグレード。新技術を取り入れた新作の「グレーズケース」をはじめ、定番の「インパクト ケース」「バウンスケース」も改良を加えて登場。さらに、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3、iPhone 17シリーズ対応のテックアクセサリーも豊富に展開。ストラップやチャーム、MagSafe対応のテックアクセサリーが登場した。
■グレーズケース
トレンドに敏感なユーザーのために開発された最新モデル。新色の50種類の背景カラーと、花柄、クローム、アニマルなどテーマ別に展開されるプリントデザインを自由に組み合わせることで、合計300以上のバリエーションから自分らしいスタイルを自由にカスタマイズすることができる。
耐久性に優れた光沢仕上げの背面プレートを採用し傷やプリントの剥がれを防止する新技術と、新しいインナープリント方式を導入することで、デザインを傷から守り鮮やかな色を長期間キープすることが可能に。
■インパクト ケース
累計販売数1,500万個以上を誇る定番のインパクト ケースがさらに進化。
新たに搭載されたCASETiFY独自の接合技術「Duo-Lock by CASETiFY™」を採用し、構造の強度を強化することでケースのフチの分離や浮き上がりを防ぎ、デバイスをしっかりと固定。これまで以上の耐久性を実現した。
■バウンスケース
CASETiFYが誇る最大級の衝撃吸収性能を持つバウンスケースが、iPhone 17シリーズ向けに再設計。多機能なバウンスコーナーと、独自構造のTesseLock™デザインを組み合わせ、耐久性と保護力を一段と高めた。
そのほか、ミラーケースやウェーブシリコンケースなどもラインアップしている。詳しくは、コレクションページにてチェックを。
販売場所：CASETiFYオンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、ニュウマン高輪店（2025年9月12日オープン）
長く使える設計を念頭に置き、お客様の声をもとに人気ケースを全面的にアップグレード。新技術を取り入れた新作の「グレーズケース」をはじめ、定番の「インパクト ケース」「バウンスケース」も改良を加えて登場。さらに、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3、iPhone 17シリーズ対応のテックアクセサリーも豊富に展開。ストラップやチャーム、MagSafe対応のテックアクセサリーが登場した。
トレンドに敏感なユーザーのために開発された最新モデル。新色の50種類の背景カラーと、花柄、クローム、アニマルなどテーマ別に展開されるプリントデザインを自由に組み合わせることで、合計300以上のバリエーションから自分らしいスタイルを自由にカスタマイズすることができる。
耐久性に優れた光沢仕上げの背面プレートを採用し傷やプリントの剥がれを防止する新技術と、新しいインナープリント方式を導入することで、デザインを傷から守り鮮やかな色を長期間キープすることが可能に。
■インパクト ケース
累計販売数1,500万個以上を誇る定番のインパクト ケースがさらに進化。
新たに搭載されたCASETiFY独自の接合技術「Duo-Lock by CASETiFY™」を採用し、構造の強度を強化することでケースのフチの分離や浮き上がりを防ぎ、デバイスをしっかりと固定。これまで以上の耐久性を実現した。
■バウンスケース
CASETiFYが誇る最大級の衝撃吸収性能を持つバウンスケースが、iPhone 17シリーズ向けに再設計。多機能なバウンスコーナーと、独自構造のTesseLock™デザインを組み合わせ、耐久性と保護力を一段と高めた。
そのほか、ミラーケースやウェーブシリコンケースなどもラインアップしている。詳しくは、コレクションページにてチェックを。
販売場所：CASETiFYオンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、ニュウマン高輪店（2025年9月12日オープン）