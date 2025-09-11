トランプ氏が中国医療品への厳しい規制検討 中国の臨床試験が米国上回る
トランプ米大統領は中国製の医療品への厳しい規制を検討しているとNYタイムズが報じている。
米国の製薬会社が中国の製薬会社から実験段階の医療品の権利を購入する取引に対し厳しい審査を課すことを検討しているという。最近になってメルクやアッヴィ、アストラゼネカ、サノフィなどの製薬会社は中国から実験段階の医療品を取得している。
中国では過去数年間に臨床試験が増加しており、その数は米国を上回っている。現在中国で進行中の研究のほとんどが中国でのみ実施された試験であり、その70%以上が中国に拠点を置くスポンサー企業によって実施されている。今年上半期に成立した大型取引の38%は中国製の医薬品。
