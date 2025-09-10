【FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー】 9月10日13時より予約開始 2026年1月 発送予定 価格：5,390円

バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月10日13時より予約受付を開始する。発送は2026年1月を予定し、価格は5,390円。

本商品は「機動戦士ガンダム」に登場する大型モビルアーマー「ララァ専用モビルアーマー」をFW GUNDAM CONVERGEシリーズで立体化したもの。

特徴的なチューリップの花弁を模したような曲線的で複雑な形状が再現され、ジオンマークやメガ粒子砲なども造形されている。

パーツの差し替えによってランディングギアの展開も再現することができる。

そして、最大の特徴である無線攻撃端末「ビット」は7基付属し、専用台座によって周囲に展開する攻撃態勢などを再現することができる。また「ララァ専用モビルアーマー」にはビット射出功をスライドさせ、内部にビット2基を収納することができる。

(C)創通・サンライズ