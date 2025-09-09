9月8日、「DOMOTO」（旧・KinKi Kids）の堂本光一と「NEWS」の加藤シゲアキがMCを務める新番組『光一＆シゲのSHOWマン！！』（テレビ朝日系）が、10月からスタートすることが発表された。新番組に期待が高まる一方、これまで放送されてきた番組が終了することに不満が生じているようだ。

「光一さんと加藤さんによる新番組は、世界の知られざる舞台やショーを徹底調査する内容とのことです。自身も舞台『Endless SHOCK』シリーズで評価された光一さんと、小説家として活躍する加藤さんがゲストを招き、さまざまなエンタメの魅力を発信する番組になるようです。しかし、同番組が放送される月曜日の午後11時15分の枠は、現在『激レアさんを連れてきた。』（以下、『激レアさん』）が放送されており、10年近く好評を得てきた番組だけあって、その終了に視聴者は納得がいかないようです」（スポーツ紙記者）

現在、Xでは改編を行ったテレビ朝日に批判が巻き起こっている。

《テレ朝どうかしてるよ あんな面白い番組終わらせるなんて》

《家事ヤロウ！！！にしろ激レアさんにしろテレ朝の編成の感覚がヤバい気がする。って思ってる私の感覚がヤバいのか！？》

《家事ヤロウもやめたし、テレ朝って相変わらず改編下手だよね》

2016年にスタートした『激レアさん』は、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭と弘中綾香アナウンサーが進行を務め、放送時間を変えながら続いてきた。

「めずらしい体験をした人（激レアさん）をゲストに招き、スタジオでその体験談を研究し、驚きや笑いとともに役立つ知識を紹介をしていく内容です。スタッフが入念なリサーチをおこない、毎回興味深いエピソードが明らかになるため、夜遅い時間帯ながら根強く支持されてきました。

また、研究員にふんした若林さんに対し、研究助手である弘中さんが物おじせずイジる2人の掛け合いも好評だったのです。それだけに、今回の発表に困惑する人もいるのでしょう」（芸能記者）

各局ともに秋の番組改編期を迎えているが、とくにテレビ朝日は“波乱”の様相を呈しているようだ。

「2018年から放送され、ゴールデンタイムに人気を博したバラエティ番組『家事ヤロウ！！！』が9月2日で終了。さらに、月曜日の深夜に、60分のバラエティ枠『ドリームエンタ』を新設することも発表されました。元乃木坂46の齋藤飛鳥さんとベーシストのハマ・オカモトさんの音楽トーク番組『ハマスカ放送部』、歌手のあのさんがバラエティ企画に挑戦する『あのちゃんねる』、お笑い芸人のヒコロヒーさんと元日向坂46の齊藤京子さんのトーク番組『キョコロヒー』の3番組がそれぞれ移動し、週替わりでの放送となります。

放送時間を60分に拡大するものの、深夜に人気を誇る3番組の放送回数が減ることに困惑する視聴者も多かったです。人気番組が終了したり、放送頻度が減るなど、変革を決めたテレビ朝日の方針に不信感を抱く人もいるようです」（前出・芸能記者）

『激レアさん』の後を継ぐ新番組は、お茶の間の支持を得られるか。