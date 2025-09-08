タレントのマツコ・デラックス（52）とSUPER EIGHTの村上信五（43）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。体調不良により前回の番組収録を欠席するに至った経緯を報告した。

8月25日の放送では番組冒頭で、「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」とのテロップが表示され、異例の“MC不在回”として放送された。

2人は登場すると、「ご迷惑をおかけして」と謝罪。マツコは「私の方は、知っている方は知っているかと思うんですけど腰をやっちゃいまして。で、駆け込んだんですよ。病院に。ブロック注射で痛み止めをしてもらおうと思って。そしたらそこの先生が“先週、村上さんが来ましたよ”。同じ先生に腰を救っていただいて。安静でお休みを頂いておりました。状況としては相撲取りが脱臼したみたいなもんですから。限界がきているんですよ。じいさん2人でやっているんですよ」と明かした。

村上も「人生でこの業界入ってから、体調不良で収録飛ばしたこと1回もないんですよ。コンサートも舞台も1回もないんだけど、初めて！」と言うと、マツコも「もうね。今までの腰をやるとは意味が違うんですよ」と語った。

村上は「全然！ほんまに色んな体調不良重なって、初めて熱出て…」と言い「大丈夫よ〜お大事にね！みたいにやってたら今度は私が…」と苦笑した。

マツコは「ずっと腰なんか痛いから、“あ〜もう、今日も痛いな、調子悪いな”って思っていたのよ。で、その時マネジャーも一緒の移動だったから、自分の移動車じゃなくて、タクシーに乗って行ったのね。羽田でタクシー降りようとしたら激痛が走って降りられなくなって、降りるだけで30分くらいかかったのよ。あの時のタクシーの運転手さん本当にありがとうございました。本当にみんなやさしい…」と感謝。ようやくちょっと痛みがひいた時に降りたものの、「立ったまま動けなくなって、空港のエントランスの。だからまだ入ってもいないのよ。で、もう40分動けずに、当然だからもう仕事はキャンセルさせてもらった」という。

マネジャーが車椅子を借りてきてくれたが「入らない」とし、2時間後くらいに行きつけの病院に行けたと明かした。「いくらなんでもこれは無理だろ」と思うほどの症状だったが「やりよるのよ。注射してもらってちょっと治療してもらったら、普通に立てるの」と驚くと、村上も「俺も一緒やった」と治療の凄さに感嘆していた。