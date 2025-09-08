スシローにて、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』とのコラボ第2弾を開催！

“観月の宴”をテーマにしたコラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとしたメニューが登場するほか、オリジナルグッズがもらえるメニューも展開されます☆

スシロー『原神』コラボレーション第2弾

開催期間：2025年9月10日（水）〜9月28日（日）

開催店舗：全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

スシローでおすしを楽しむのはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、HoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』との第2弾のコラボが実現。

“観月の宴”をテーマに実施しされる第2弾では、コラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとしたメニュが登場します。

さらに東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、北海道の8店舗で、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を期間限定で展開予定です☆

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き サーモン中巻

価格：270円(税込)〜

販売期間：2025年9月10日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数36.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

※赤しゃりで提供される場合があります

サーモンを彩りよく巻き上げた「サーモン中巻」

ピリ辛ユッケだれとまろやかなマヨを合わせたソースが相性抜群です。

コラボ限定ピック

種類：全5種類

「サーモン中巻」でもらえるピックは全部で5種類。

デフォルメアートを使用した「夢見月瑞希」や「早柚」「カチーナ」「オロルン」、夢喰い獏の「ヤチエン＆テシエン」柄が展開されます。

※コラボ限定ピックはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚お渡しとなります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り

価格：270円(税込)〜

販売期間：2025年9月17日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数25.9万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

定番の人気ネタのえびとうなぎにアボカドとチーズマヨをのせた「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」

提供前にネタを炙るのもポイントです。

コラボ限定ピック

種類：全5種類

「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」に付いてくるコラボ限定ピック。

キャラクターたちの美麗アートが使用されています。

※コラボ限定ピックはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚お渡しとなります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ

価格：320円(税込)〜

販売期間：2025年9月10日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数40.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

コラボ限定ステッカー付きのデザートでとして、『原神』の風元素キャラクター「夢見月瑞希」をイメージした「苺ミルクムースケーキ」が登場。

フランボワーズを使用した苺ムースに、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れた、フォトジェニックなスイーツです。

復刻メニュー：観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 ソーダミルクパフェ

価格：370円(税込)〜

販売期間：2025年9月10日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数36万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

前回販売され好評だった、原神の水元素キャラクター「珊瑚宮心海」のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」が復刻。

貝殻をイメージしトッピングや薄紫色のシャーベットなどがトッピングされています。

復刻メニュー：観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン

価格：500円(税込)〜

販売期間：2025年9月10日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数42.8万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

原神の岩元素キャラクター「ゴロー」のビジュアルカラーをイメージした「醤油ラーメン」

「ゴロー」のコラボ限定ピック付きの復刻メニューです。

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心してお召し上がりいただけます

「苺ミルクムースケーキ／ソーダミルクパフェ／醤油ラーメン」コラボ限定ステッカー

「苺ミルクムースケーキ」「ソーダミルクパフェ」「醤油ラーメン」は、コラボ限定のステッカーつきです。

満面の笑みを浮かべる「夢見月瑞希」「珊瑚宮心海」「ゴロー」のステッカーがとってもキュート☆

観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き 天然本鮪6貫盛り

価格：1,400円(税込)〜

販売期間：※前半・後半でメタリックカードのデザインが変わります

・前半：2025年9月10日（水）〜コラボ限定メタリックカードの手配総数18.5万枚分が完売次第終了 ※赤しゃりで提供される場合があります

・後半：2025年9月17日（水）〜コラボ限定メタリックカードの手配総数13.9万枚分が完売次第終了

セット内容：大とろ・漬け赤身・中とろ・中とろ焦がし醤油・中落ち包み

持ち帰り：不可

天然本鮪を存分に味わえる「天然本鮪6貫盛り」

大とろ、漬け赤身、中とろ、中とろ焦がし醤油、中落ち包みが盛り合わせてあります。

コラボ限定メタリックカード

種類：各全5種（4種＋シークレット1種）

「天然本鮪6貫盛り」に付いてくるメタリックカードは全部で5種類。

9月10日からの前半、

9月17日からの後半それぞれ4種のほか、シークレット1種で展開されます。

※コラボ限定メタリックカードはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定メタリックカードは対象商品1点につき、ランダムで1枚配布されます

名刺アイテムとゲーム内アイテムがもらえる

シリアルコード使用期間：2025年12月31日（水）23:59:59JSTまで

参加方法：

1）コラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセス

2）シリアルコードを入力して「交換する」ボタンをクリック

賞品：名刺アイテムとゲーム内アイテムが受け取れます。

・名刺の飾り紋「採祭典・マグロとシャリ」×1、原石×60、モラ×20,000、仕上げ用魔鉱×4、大英雄の経験×2

※1アカウントあたり交換回数は上限1回までになります

コラボ限定メタリックカードの裏面には、コードが付属。

二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

※アイテムはゲーム内メールで配布されるのでゲームにログインして受け取りください

抽選でコラボ限定すし皿4枚セットが当たる

応募期間：2025年9月10日（水）〜9月28日（日）

シリアルコード使用期間：2025年9月28日（日）23:59:59JSTまで

参加方法：コラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、その場で当選結果が分かります。

賞品・当選人数：コラボ限定すし皿4枚セット×500名

コラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスして参加できるキャンペーンも実施。

抽選で500名にコラボ限定すし皿4枚セットが当たります。

※コラボ限定すし皿の画像はイメージのため、実際の商品とは異なる場合があります

観月の宴 原神コラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク

価格・販売期間：前半・後半でグッズが変わります。

前半：コラボ限定ミニフィギュア価格：1,400円(税込)〜販売期間：2025年9月10日（水）〜手配総数20.3万個が完売次第終了。後半：コラボ限定クリアボトル価格：1,300円(税込)〜販売期間：2025年9月17日（水）〜手配総数13.5万個が完売次第終了

『原神』のミニフィギュアやクリアボトル付きのソフトドリンクを販売。

9月10日からの前半ではコラボ限定ミニフィギュア全4種類、

9月17日からの後半ではコラボ限定クリアボトルそれぞれ全4種類からいずれか1つが配布されます。

※コラボ限定ミニフィギュア、クリアボトルはランダム提供のため、デザインはお選べません

※コラボ限定ミニフィギュア、コラボ限定クリアボトルは対象商品1点につき、ランダムで1個配布されます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※大量の買い占めや営利を目的とした転売行為、一人複数回の注文は遠慮ください

※手配総数はコラボ対象の全ソフトドリンクの景品の総数です

※ソフトドリンクとコラボ限定クリアボトルは別で提供されます

ネット注文限定・持ち帰りメニュー：観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き

価格：1,880円(税込)〜

予約開始日時：2025年9月10日（水）AM7:00〜ネット注文のみ

受取期間：2025年9月13日（土）〜9月16日（火）各店舗、営業開始時間から ※コラボ限定エコバッグの手配総数4.7万個分が完売次第終了

購入制限：1人1会計につき4個まで

人気のネタ8種をセットにしたコラボ限定セットも販売。

スシローのお寿司を自宅で楽しむのにおすすめの内容になっています。

コラボ限定エコバッグ

コラボ限定エコバッグは全部で4種類。

キャラクターの個性を活かしたポーズや仕草に注目です。

※各店舗の販売状況はお持ち帰り・注文ページで確認できます

※赤しゃりで提供される場合があります

※お持ち帰りネット注文限定

※コラボ限定エコバッグはランダム提供のため、デザインは選べません

ネット注文限定・持ち帰りメニュー：観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き

価格：1,980円(税込)〜

予約開始日時：2025年9月17日（水）AM7:00〜ネット注文のみ

受取期間：2025年9月20日（土）〜9月28日（日）各店舗、営業開始時間から ※コラボ限定アクリルスタンドの手配総数3.2万個分が完売次第終了

購入制限：1人1会計につき4個まで

ねぎとろ軍艦やいか、焼とろサーモン、たまごなどを盛り込んだコラボ限定セットの後半。

後半では、キャラクターの等身アートを使用したアクリルスタンドがゲットできます。

コラボ限定アクリルスタンド

スシローのメニューを手に持つ「夢見月瑞希」や「早柚」「カチーナ」「オロルン」をデザインしたアクリルスタンド。

小棚やデスク周りを『原神』キャラクターが華やかに彩ります。

※コラボ限定アクリルスタンドはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定エコバッグ、コラボ限定アクリルスタンドは対象商品1点につき、ランダムで1個配布されます

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※仕入状況・販売状況によりセット内容・トッピングが変更になる場合があります

※デリバリー対象外です

※軽減税率対象外です

※事前決済となります

※在庫状況によって、予約受付期間・受け取り期間がそれぞれ延長する場合があります

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数回の注文は遠慮ください

名刺アイテムとゲーム内アイテムがもらえるコード付き

お持ち帰りメニューにも名刺アイテムとゲーム内アイテムがもらえるコード付き。

コラボ限定グッズに同封されている別紙の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

スペシャルコラボ店舗

対象期間・対象店舗：

2025年9月10日（水）〜9月28日（日）・札幌山の手店（北海道）・秋葉原中央通り店（東京都）・栄店（愛知県）・福岡神松寺店（福岡県）2025年9月11日（木）〜9月28日（日）・池袋駅東口店（東京都）・ミューザ川崎店（神奈川県）・難波アムザ店（大阪府）・道頓堀店（大阪府）

※スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても各メニューの手配総数が完売次第終了となります

おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんもらうため、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を展開。

スペシャルコラボ店舗は、札幌山の手店、秋葉原中央通り店、栄店、福岡神松寺店、池袋駅東口店、ミューザ川崎店、難波アムザ店、道頓堀店の合計8店舗です。

“観月の宴”をテーマにした限定グッズがもらえるメニューなどがラインナップ。

スシローにて2025年9月10日より開催される『原神』コラボレーション第2弾の紹介でした☆

煮つけにした”するめいか”を豪快にトッピング！スシロー「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」 煮つけにした”するめいか”を豪快にトッピング！スシロー「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」 続きを見る

©COGNOSPHERE

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定グッズ付きメニューやミニフィギュア、クリアボトル！スシロー『原神』コラボレーション appeared first on Dtimes.