食楽web

●デザートドリンクはもはや日本の人気カフェチェーンの大定番！ 2025年秋の味覚が楽しめる期間限定のデザートドリンクをピックアップしてご紹介。

夏の終わりとともに、人気カフェチェーンの新作シーズナルメニューがラインナップ。栗やりんご、深みのあるチョコレートなど、風味豊かで濃厚な、秋の訪れを感じさせるメニューがいっぱいです。

今回は、ぜひチェックしておきたい秋のデザートドリンクを一挙、お届けします。

【ゴディバ】まるでモンブランな秋限定「マロン クラシック ショコリキサー」

『ゴディバ』の「マロン クラシック ショコリキサー」レギュラーサイズ 830円（270ml）、ラージサイズ 940円）350ml）。9月12日(金)～数量・期間限定販売

ベルギー発の高級チョコレート専門店『ゴディバ』の秋限定ドリンクは、栗たっぷりの「マロン クラシック ショコリキサー」。芳醇な栗とまろやかなチョコレートを掛け合わせた、まるでモンブランのような一杯です。トッピングには軽やかなくちどけのホイップクリーム、さらにつぶつぶのマロンで食感のアクセントも楽しめます。

「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」、レギュラーサイズ 810円（270ml）、ラージサイズ 920円（350ml）。期間限定、なくなり次第終了 [食楽web]

また、過去に人気だった10種を対象に行われた「ショコリキサー」日本発売20周年記念の総選挙で、1位に輝いたフレーバーが期間限定で復活。その「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」は、芳醇なカカオ香るダークチョコレート×爽やかなオレンジ風味が魅力。復活が待ち望まれた、深みと軽やかさのマリアージュを楽しめるのは今だけです。

●DATA

ゴディバジャパン

https://www.godiva.co.jp/

【スターバックス】ほうじ茶×焼き芋で秋満載！「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」(アイス) 持ち帰り 628円、店内利用 640円 ※トールサイズのみ、写真はイメージ

秋の味覚、焼き芋がドリンクに！「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、焼き芋とほうじ茶の、ダブルで香る和の香ばしさが詰まった一杯。口どけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクの組み合わせ、さらに焼き芋風味のムースにパウダーをトッピング。ごろっとした食感も味わえる、焼き芋尽くしの一杯です。

「チョコレート ムース ラテ」(ホット/アイス) 持ち帰り 589円、店内利用 600円※トールサイズのみ、写真はイメージ

2023年秋に初登場し、昨年のリバイバルでも好評を博した「チョコレート ムース ラテ」が、この秋もホットとアイスで再登場。深煎りのエスプレッソにナッツが香るラテに、ふんわり口どけるチョコレートムースがなみなみと注ぎ込まれています。甘さとコクが堪能できる、この時期ならではのご褒美ドリンクです。

●DATA

スターバックス

https://www.starbucks.co.jp/

【ゴンチャ】「アップルピーチティー」＆巨峰ゼリー入りのミルクティーも

「アップルピーチティー」（アイス/ホット） S 290円、M 340円、L 430円、※Lサイズは、アイスのみ

台湾発のグローバルティーカフェブランド『ゴンチャ』。この秋初登場の「アップルピーチティー」は、甘くみずみずしいりんごと桃、2種類の果実の香りが広がるフレーバーティーです。しっかりとしたコクを感じるアッサムティーをベースに、乾燥させたりんごとフリーズドライの黄桃を茶葉にミックス。芳醇な香りが漂います。

「アップルピーチ ミルクティー」（アイス/ホット）S 440円 M 490円 L 580円 ※Lサイズは、アイスのみ ※写真はイメージ

ラインナップは、すっきりとした飲み口ストレートティー「アップルピーチティー」と、まろやかなミルクを合わせた「アップルピーチ ミルクティー」の2種類。お好みのトッピングをプラスして、オリジナルテイストもぜひ楽しんで。

「あふれる巨峰 ミルクティー」(アイス/M) 650円 ※追加トッピングは1つまで ※画像はイメージ

さらに、旬の巨峰を使った「あふれる巨峰 ミルクティー」にも注目。ベースは巨峰の味わいを引き立てるブラックティー。そこに、ぷるんとジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせ、シトラスチーズミルクフォームをトッピングしています。絶妙なテイストの重なりに、綺麗な色味もごちそうです。

●DATA

ゴンチャ

https://www.gongcha.co.jp/

【ディーン＆デルーカ】ティラミスをリッチなドリンクで「ティラミスフラッペ」

（左から）「抹茶ティラミスフラッペ」778円、「ティラミスフラッペ」778円。販売期間は10月1日(水)まで

『ディーン＆デルーカ』の新作「ティラミスフラッペ」はその名の通り、ドリンクをティラミス風にアレンジした一杯。濃厚でなめらかな味わいのティラミスを、手軽なフローズンドリンクで再現しています。

抹茶のうま味がポイントの「抹茶ティラミスフラッペ」

「抹茶ティラミスフラッペ」は、深みのある抹茶とホワイトチョコレートのソース、エスプレッソのフラッペ、マスカルポーネのクリームをレイヤード。さくさくのフィンガービスケットをつまみながら、一番茶による抹茶の旨みとエスプレッソのビター風味の調和を満喫できます。

コーヒーゼリーをしのばせた「ティラミスフラッペ」

チョコレートをまとったコーヒーゼリーにエスプレッソフラッペ、マスカルポーネクリームが層を織りなす贅沢な「ティラミスフラッペ」は、まるでティラミスそのものを食べているかのような気分に。ぜひ一度お試しを。

●DATA

ディーン＆デルーカ

販売店舗：マーケット店舗(六本木 / 新宿 / 八重洲 / アトレ川崎 / シァル横浜 / 名古屋 / 京都 / アミュプラザ博多 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / たまプラーザ / 岡山)、カフェ店舗全店

https://www.deandeluca.co.jp/

【ジ アレイ】ぶどう×ヨーグルトが爽やかなティースムージー「グレープティーグルト」

「グレープティーグルト」M 750円

台湾発の本格派ティーストア『ジ アレイ』は、‟秋の果実感”をテーマに、ティーにヨーグルトとソーダを合わせた2種の新作を発売。「グレープティーグルト」は、甘いぶどうとヨーグルトのティースムージー。鉄観音茶をブレンドし、まろやかさに香ばしさと深いコクをプラス。グラスの底には、ぷるぷる食感のぶどうゼリーを入っています。

「グレープティーソーダ」M 690円

「グレープティーソーダ」は、残暑が残る初秋におすすめのドリンク。ジューシーなぶどうと香り高いアッサムティー、爽快な炭酸がみずみずしいハーモニーを奏でます。

●DATA

ジ アレイ

https://www.the-alley.jp/