人気カフェの“デザートドリンク”が大人気！スタバやゴンチャ…秋の新作ドリンク11選
食楽web
●デザートドリンクはもはや日本の人気カフェチェーンの大定番！ 2025年秋の味覚が楽しめる期間限定のデザートドリンクをピックアップしてご紹介。
夏の終わりとともに、人気カフェチェーンの新作シーズナルメニューがラインナップ。栗やりんご、深みのあるチョコレートなど、風味豊かで濃厚な、秋の訪れを感じさせるメニューがいっぱいです。
今回は、ぜひチェックしておきたい秋のデザートドリンクを一挙、お届けします。
【ゴディバ】まるでモンブランな秋限定「マロン クラシック ショコリキサー」
『ゴディバ』の「マロン クラシック ショコリキサー」レギュラーサイズ 830円（270ml）、ラージサイズ 940円）350ml）。9月12日(金)～数量・期間限定販売
ベルギー発の高級チョコレート専門店『ゴディバ』の秋限定ドリンクは、栗たっぷりの「マロン クラシック ショコリキサー」。芳醇な栗とまろやかなチョコレートを掛け合わせた、まるでモンブランのような一杯です。トッピングには軽やかなくちどけのホイップクリーム、さらにつぶつぶのマロンで食感のアクセントも楽しめます。
「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」、レギュラーサイズ 810円（270ml）、ラージサイズ 920円（350ml）。期間限定、なくなり次第終了 [食楽web]
また、過去に人気だった10種を対象に行われた「ショコリキサー」日本発売20周年記念の総選挙で、1位に輝いたフレーバーが期間限定で復活。その「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」は、芳醇なカカオ香るダークチョコレート×爽やかなオレンジ風味が魅力。復活が待ち望まれた、深みと軽やかさのマリアージュを楽しめるのは今だけです。
●DATA
ゴディバジャパン
https://www.godiva.co.jp/
【スターバックス】ほうじ茶×焼き芋で秋満載！「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」
「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」(アイス) 持ち帰り 628円、店内利用 640円 ※トールサイズのみ、写真はイメージ
秋の味覚、焼き芋がドリンクに！「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、焼き芋とほうじ茶の、ダブルで香る和の香ばしさが詰まった一杯。口どけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクの組み合わせ、さらに焼き芋風味のムースにパウダーをトッピング。ごろっとした食感も味わえる、焼き芋尽くしの一杯です。
「チョコレート ムース ラテ」(ホット/アイス) 持ち帰り 589円、店内利用 600円※トールサイズのみ、写真はイメージ
2023年秋に初登場し、昨年のリバイバルでも好評を博した「チョコレート ムース ラテ」が、この秋もホットとアイスで再登場。深煎りのエスプレッソにナッツが香るラテに、ふんわり口どけるチョコレートムースがなみなみと注ぎ込まれています。甘さとコクが堪能できる、この時期ならではのご褒美ドリンクです。
●DATA
スターバックス
https://www.starbucks.co.jp/
【ゴンチャ】「アップルピーチティー」＆巨峰ゼリー入りのミルクティーも
「アップルピーチティー」（アイス/ホット） S 290円、M 340円、L 430円、※Lサイズは、アイスのみ
台湾発のグローバルティーカフェブランド『ゴンチャ』。この秋初登場の「アップルピーチティー」は、甘くみずみずしいりんごと桃、2種類の果実の香りが広がるフレーバーティーです。しっかりとしたコクを感じるアッサムティーをベースに、乾燥させたりんごとフリーズドライの黄桃を茶葉にミックス。芳醇な香りが漂います。
「アップルピーチ ミルクティー」（アイス/ホット）S 440円 M 490円 L 580円 ※Lサイズは、アイスのみ ※写真はイメージ
ラインナップは、すっきりとした飲み口ストレートティー「アップルピーチティー」と、まろやかなミルクを合わせた「アップルピーチ ミルクティー」の2種類。お好みのトッピングをプラスして、オリジナルテイストもぜひ楽しんで。
「あふれる巨峰 ミルクティー」(アイス/M) 650円 ※追加トッピングは1つまで ※画像はイメージ
さらに、旬の巨峰を使った「あふれる巨峰 ミルクティー」にも注目。ベースは巨峰の味わいを引き立てるブラックティー。そこに、ぷるんとジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせ、シトラスチーズミルクフォームをトッピングしています。絶妙なテイストの重なりに、綺麗な色味もごちそうです。
●DATA
ゴンチャ
https://www.gongcha.co.jp/
【ディーン＆デルーカ】ティラミスをリッチなドリンクで「ティラミスフラッペ」
（左から）「抹茶ティラミスフラッペ」778円、「ティラミスフラッペ」778円。販売期間は10月1日(水)まで
『ディーン＆デルーカ』の新作「ティラミスフラッペ」はその名の通り、ドリンクをティラミス風にアレンジした一杯。濃厚でなめらかな味わいのティラミスを、手軽なフローズンドリンクで再現しています。
抹茶のうま味がポイントの「抹茶ティラミスフラッペ」
「抹茶ティラミスフラッペ」は、深みのある抹茶とホワイトチョコレートのソース、エスプレッソのフラッペ、マスカルポーネのクリームをレイヤード。さくさくのフィンガービスケットをつまみながら、一番茶による抹茶の旨みとエスプレッソのビター風味の調和を満喫できます。
コーヒーゼリーをしのばせた「ティラミスフラッペ」
チョコレートをまとったコーヒーゼリーにエスプレッソフラッペ、マスカルポーネクリームが層を織りなす贅沢な「ティラミスフラッペ」は、まるでティラミスそのものを食べているかのような気分に。ぜひ一度お試しを。
●DATA
ディーン＆デルーカ
販売店舗：マーケット店舗(六本木 / 新宿 / 八重洲 / アトレ川崎 / シァル横浜 / 名古屋 / 京都 / アミュプラザ博多 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / たまプラーザ / 岡山)、カフェ店舗全店
https://www.deandeluca.co.jp/
【ジ アレイ】ぶどう×ヨーグルトが爽やかなティースムージー「グレープティーグルト」
「グレープティーグルト」M 750円
台湾発の本格派ティーストア『ジ アレイ』は、‟秋の果実感”をテーマに、ティーにヨーグルトとソーダを合わせた2種の新作を発売。「グレープティーグルト」は、甘いぶどうとヨーグルトのティースムージー。鉄観音茶をブレンドし、まろやかさに香ばしさと深いコクをプラス。グラスの底には、ぷるぷる食感のぶどうゼリーを入っています。
「グレープティーソーダ」M 690円
「グレープティーソーダ」は、残暑が残る初秋におすすめのドリンク。ジューシーなぶどうと香り高いアッサムティー、爽快な炭酸がみずみずしいハーモニーを奏でます。
●DATA
ジ アレイ
https://www.the-alley.jp/