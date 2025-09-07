【アンパンマン】すかいらーくオリジナルポシェットがかわいい！
すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」など5ブランドで実施中のお子さま向けサービス「すかいらーくグループアンパンマンクラブ」では、ポイントカード3枚と交換できるグッズとして2025年9月11日（木）より、オリジナルの「アンパンマンポシェット」が数量限定で展開される。このポシェット、かわいいです。
＞＞＞ポシェットや食器シリーズ、対象メニューをチェック！（写真10点）
『それいけ!アンパンマン』は、やなせたかし氏の原作による児童向けTVアニメです。原作は、1973年に月刊絵本『キンダーおはなしえほん』に『あんぱんまん』として発表。1988年に日本テレビ系にてTVアニメ『それいけ！アンパンマン』として放送が開始され、また2009年には、登場キャラクター数世界一でギネス認定を受け、現在も記録を更新中だ。
主人公であるアンパンマンと、たくさんの楽しいなかまたちが繰り広げるゆかいなストーリーは、親子で楽しめる作品として長年愛され続けている。
そんな『アンパンマン』のオリジナルデザインのポシェットが、「すかいらーくグループアンパンマンクラブ」に登場する。
行楽シーズンのお出かけがさらに楽しくなること間違いなしの便利なポシェット。コック姿のアンパンマンとなかまたちが表と裏にデザインされた、すかいらーくグループアンパンマンクラブ限定の新アイテム。
表面にはアンパンマン、裏面にはばいきんまんを中心に、人気のキャラクターたちがデザインされている。気分にあわせて持ち方を変えてみては。
また、直径13cm×マチ4cmもあるので、ちょっとしたお出かけにも役立ちそう。
「すかいらーくグループ アンパンマンクラブ」では、ポシェットのほかにも、3ポイントでマグカップ、5ポイントでどんぶりなど、好評の食器シリーズも用意されている。
ポイントを集めて、ぜひゲットしてほしい。
（C）やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
