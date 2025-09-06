女優の松井愛莉（28）が結婚することを6日、自身のインスタグラムで発表した。お相手はモデルとして活躍するKOHEI（28）。

松井は「皆様にご報告です」として文書の画像を投稿。文書には「応援してくださっているファンの皆様 いつもお世話になっている皆様」とし「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事となりました」と発表した。

「お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」とし「今後も今まで以上に成長していけるように精進して参ります」と伝えた。

そして「まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」としている。

KOHEIも自身のインスタグラムで足もとを写した2ショットと、文書の画像を投稿し「この度、結婚する運びとなりました。お世話になっている皆様への感謝を改めて胸に刻み、さらに精進して参ります。今後ともご指導いただけますよう、宜しくお願い致します」と伝えた。

KOHEIは1メートル88の長身を誇るモデルで、2016年にモデルデビュー。2018、19年秋冬の「メンズ・ファッション・ウイーク」では「プラダ」など25にも及ぶハイブランドのショーに登場し、「世界で最も売れているモデル」と呼ばれるなど世界的に活躍している。

松井は雑誌「二コラ」のモデルでデビュー。2013年にゼクシィ6代目CMガールを務めて注目を集めた。2014年には女優としてフジテレビのドラマ「GTO」に出演。今年4月に放送された読売テレビ「子宮恋愛」では主演を務めた。1メートル70と長身で「超長身カップル」の誕生となった。