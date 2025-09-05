9月3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）。

警視庁が3日午前4時過ぎに自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片が置かれていたほか、巻紙なども見つかったという。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。

逮捕をうけて、清水の所属事務所「オフィス作」はコメントを発表した。

《弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます》

今回、所属タレントが逮捕されてしまった「オフィス作」は、俳優の松田美由紀（63）が社長を務めている。

「同社は、松田さんの亡き夫・松田優作さん（享年40歳）の没後10年の節目として’99年に設立されました。

松田さんと優作さんの息子である龍平さん（42）、翔太さん（39）も所属しています。清水さんはもともと別の芸能事務所にいましたが、’17年にオフィス作に移籍してきました。

龍平さんと翔太さんはすでに芸能界で地位を確立しているため出演作品を吟味することもありますが、清水さんは若手ということもありコンスタントに仕事が入っていました。

“事務所の稼ぎ頭”とまではいかずとも、近年は事務所の中で存在感を増しているように見えただけに、清水さんの逮捕を受けて、松田さんも憔悴していると聞いています」（映像関係者）

ある芸能関係者は、松田と清水には事務所の社長と所属タレント以上の繋がりがあった、と話す。

「清水さんは母親を5年前に亡くしています。そういったこともあり、松田さんは清水さんのことを息子のように気にかけていたように見えましたね。

また清水さんの出演作品の打ち上げに松田さんは必ずといってよいほど顔を出し、関係者らに挨拶をしていたと聞いています。

大切な家族を失う悲しみを松田さんは知っているだけに、清水さんにも親身になっていたのかもしれません。

松田さんは自身のInstagramで8月24日に《熱中症だったのかメニエィル病だかわからないけど、この夏ぶっ倒れましたが、元気です》と報告していました。松田さんの体調が本調子でないなかの“裏切り”判明だけに、彼女の心身の状態が心配です」

“母親同然”だった美由紀の悲しみは計り知れないーー。